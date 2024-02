La furia de Mauricio Macri contra Karina Milei: los motivos

¿Las comprarías? Donald Trump lanza zapatillas "Never Surrender": se agotaron en pocas horas

El expresidente sabe que fue Karina quien puso en stand by la fusión del PRO con La Libertad Avanza y por eso las negociaciones se estancaron, al punto que Javier Milei dijo ayer que "eso va a fluir solo".

Karina Milei fue quien le marcó un límite a las negociaciones cuando planteó que Milei no podía "entregar" ni a Martín Menem ni a ninguno de sus ministros para darle lugares al PRO.

En cambio, ofrecieron armar un inter bloque en Diputados para que presida Cristian Ritondo, a quien Macri quería para presidir la Cámara. Pero Karina no piensa relegar a Menem, con quien tiene una relación muy cercana al punto que el fin de semana lo acompañó a ver tenis y a lo de Mirtha Legrand.

Percatado de que el acuerdo está totalmente trabado por las maniobras de Karina, Macri reunió en las últimas horas a su equipo y fue lapidario con la hermana del presidente.

"No me voy a dejar que me imponga condiciones una vendedora de tortas por Instagram", la fulminó Macri, que suele ser despectivo con Karina y también la llama "la tarotista".

Los intentos de Macri por ahora chocan con el propio Milei que este lunes en una entrevista en La Nación + volvió a defender a Martín Menem y a Guillermo Francos, dos de los apuntados por el ex Boca. Pero además Milei le apuntó al entorno de Macri: " Creo que es alguien que sinceramente quiere una Argentina mejor, pero no se rodeó de la gente correcta". / Fuente La Política online.