La CGT se moviliza al Congreso y ratifica el tercer paro contra Milei

También te puede interesar: La CGT ratificó el paro general del 10 de abril y extenderá la protesta por 36 horas

Acompañado por sus pares Carlos Acuña y Oscar Argüello, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, aseguró que la medida de fuerza "cuenta con el respaldo de los 50 gremios que integran el Consejo Directivo de la CGT".

image.png La CGT se sumará a la manifestación este miércoles para reclamar en defensa de los jubilados.

"Le decimos al Gobierno que no puede haber precios libres con paritarias pisadas. No puede haber acuerdos que no se homologuen", agregó Daer.

Respecto a la circulación de colectivos el día del paro, Daer minimizó su impacto: “Esto va más allá de si hay o no colectivos. Ya hubo paros en los que hubo transporte y de todas formas fueron contundentes”.

Fuente: Noticias Argentinas