La CGT hará un acto y lanzará un espacio político de cara a 2023.

"A partir de este espacio buscamos dar las discusiones que queremos", sostuvo Daer en declaraciones a la prensa tras la reunión, a la que no fue invitado el integrante del triunvirato Pablo Moyano.

Al ser consultado sobre si el secretario adjunto de Camioneros estaba de acuerdo con la iniciativa, respondió: "No es que no esté de acuerdo o que esté de acuerdo, no lo hablamos con él. Ellos tienen definida una movilización para el 17 de octubre".

"Queremos consolidar un espacio político que participe dentro del peronismo para discutir el poder real. No solo es una discusión de cargos, candidaturas, sino también a dónde va el país".

Del encuentro participaron Daer, Carlos Acuña (Estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (seguros).

La reunión se dio en momentos en que las tensiones internas están a la orden del día y que Moyano se diferencia no solo con el acto del 17 de octubre por el Día de la Lealtad, sino también en cuanto al pedido de reapertura de paritarias con un 130 por ciento de aumento. Fuente: NA