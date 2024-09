La agenda para ampliar exportaciones ¿es la de Javier Milei?

No es sorpresa que el modelo al que apuesta fuerte el gobierno de Javier Milei es la de exportación de commodities y poco desarrollo industrial. No solo las medidas tomadas desde el primer día de gestión sino las propias palabras del presidente avanzan en esa dirección.

Como suele pasar con el gobierno libertario, los que exponen las políticas con cierto conocimiento técnico no son los funcionarios sino sus segundos o terceros. En este caso fue el subsecretario Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, un hombre que si bien es egresado de la UBA pertenece a escudería UCEMA y tiene amplísimo conocimiento y expertise en el sector. Fue parte de MAIZAR, Gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales y asesor de organismos internacionales como la FAO y el BM.

Según lo expuesto en la reunión con más de cincuenta asistentes en torno a una enorme mesa armada en cuadrado, el gobierno trabaja en la eliminación de todo tipo de restricciones a las exportaciones para promover la inversión y dar garantía de estabilidad en los suministros, quedo claro en el encuentro que para el Ejecutivo no importa -ni hace eje- en cómo impacta esto en el mercado interno.

Planteo a su vez a las entidades la simplificación normativa y desburocratización del comercio exterior para bajar el costo argentino y aumentar la competitividad, la apertura de mercados para mejorar el acceso de los productos argentinos a los principales mercados, la defensa del sistema multilateral y el cuestionamiento a las normas unilaterales con efectos de restricción del comercio, y el acompañamiento al sector privado en la respuesta a las nuevas regulaciones de los mercados internacionales.

No explicaron los funcionarios cómo se lograrían varios de estos objetivos en el marco de los acuerdos internacionales que hoy tiene la Argentina que le impiden moverse en forma intendente de bloques como el Mercosur.

Desde la cartera agropecuaria aseguraron que para cumplir con los ejes es clave "aumentar el valor de las exportaciones agroindustriales de Argentina en los mercados internacionales a través de la diferenciación de atributos de valor en los productos nacionales" una vez más las palabras no concuerdan con las acciones y las medidas que fomentan la exportación de commodities y que en otros casos como el desmantelamiento del SENASA complican el control y certificación de las exportaciones con valor agregado.

image.png La multitudinaria reunión de las autoridades del gobierno de Javier Milei con las cámaras de exportadores. Las ideas del gobierno para ganar mercados.

El gobierno de Javier Milei: agenda de prioridades

Durante el encuentro se estableció un diálogo sobre las 300 negociaciones que mantiene la Cancillería con distintos mercados y sobre distintas producciones.

Uno de los datos llamativos del encuentro fue que los funcionarios siguen hablando de avances en las negociaciones Mercosur-Unión Europea algo que es está absolutamente estancado y que solo ve avances en la imaginación de los funcionarios argentinos desde un par de gestiones atrás.

También hubo tiempo para hablar de algunos avances (esta vez sí reales) de la apertura del mercado de carne y menudencias bovinas (para China, Japón, Corea e Indonesia), carne y menudencias porcinas (China, Vietnam, Filipinas), carne aviar y ovoproductos (China, Corea, Filipinas, India), cítricos dulces (EE.UU., México y Vietnam), frutos secos (China e India) y porotos y garbanzos (China), todos commodities con escasísimo valor agregado

En modo presidente las autoridades de Agricultura aseguraron, en la multitudinaria reunión, que en los primeros ocho meses de gestión se habrían logrado casi siete decenas de nuevos mercados o reaperturas.

Dato de difícil chequeo y que incluye mercados que tomaron la decisión ellos de reabrir importaciones que habían cerrado en la pandemia.

La gran mayoría de los participantes de la convocatoria (cuya lista -para quien le interese- publicamos debajo) salieron del encuentro con las mismas dudas con las que llegaron. No hubo definiciones ni pistas, e incluso a alguna pregunta puntual las autoridades patearon la pelota afuera, sobre retenciones, reintegros, disponibilidad de dólares para importaciones, etc.

Los funcionarios del área plantean un camino, pero nadie puede responder si ese es el camino que realmente quieren y piensan Javier Milei y su círculo de hierro.

Los exportadores que participaron en la reunión

Estas son las cámaras representantes de sectores exportadores que estuvieron presentes fueron: La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); de la Cámara Argentina del Feedlot; la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA); la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA); la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); la Asociación Maíz Argentino (MAIZAR); ACSOJA; ARGENTRIGO; la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA); la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR); la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO); la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA); la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA); el Centro Azucarero Argentino; la Cámara de la Industria Cervecera y Maltera Argentina; el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); el Consorcio de Exportadores de Carne Argentina (ABC); la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados - CAFI; el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI); la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM); Coninagro, CRA; SRA; FAA; CAME; la Asociación Rural Yerbatera Argentina; la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA); la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); la Asociación Semilleros Argentinos (ASA); la Cámara de la Industria del Tabaco; la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR); la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CAFASE); y AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa); entre otras.