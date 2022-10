Katopodis, sobre el Día de la Lealtad: "A no asustarse por las distintas convocatorias".

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pidió este sábado "no asustarse" por las diversas convocatorias previstas para el lunes 17 de octubre para conmemorar el Día de la Lealtad , al remarcar que "en el modelo y las cuestiones de fondo todos los peronistas defendemos lo mismo".

"El 17 de octubre va a haber actos en muchas plazas, y en todos esos lugares habrá peronistas reafirmando lo mismo que se puso en disputa aquel 17 de octubre (de 1945), que una Argentina para pocos no es viable. Hoy se vuelve a reeditar eso con debates en el medio pero no hay que asustarse porque en lo principal, en el modelo y las cuestiones de fondo, todos los peronistas defendemos lo mismo", aseguró esta mañana el ministro en declaraciones a la radio AM 750.