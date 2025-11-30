Karina Milei reunió a La Libertad Avanza en Mar del Plata para planificar el trabajo legislativo 2026

El encuentro de más de siete horas reunió a diputados, senadores y concejales de La Libertad Avanza para alinear criterios

La Libertad Avanza llevó a cabo este domingo el Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires , un encuentro realizado en Mar del Plata con el objetivo de delinear las metas parlamentarias que el espacio impulsará en 2026 en todos los sectores del Estado.

El evento fue impulsado por Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y máxima autoridad partidaria, mientras que la coordinación general quedó en manos del diputado nacional electo Sebastián Pareja . A la jornada asistieron legisladores nacionales , representantes provinciales , concejales y consejeros escolares .

Congreso nacional La Libertad Avanza suma a dos diputados del PRO y queda al borde de la primera minoría

Movimientos internos en la Cámara de Diputados Martín Menem mueve fichas para fortalecer su bloque antes de la jura de los nuevos diputados

Desde el espacio señalaron que la propuesta buscó reunir a todos los actores legislativos de La Libertad Avanza en la provincia para consensuar los lineamientos que acompañarán el proyecto nacional de Javier Milei . La intención central fue armonizar la agenda libertaria tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes.

Fueron casi siete horas de capacitaciones y debates sobre los principales ejes legislativos que el partido aspira a impulsar el año próximo.

Desde el espacio señalaron que la propuesta buscó reunir a todos los actores legislativos de La Libertad Avanza

Qué temas se trataron en el Congreso de La Libertad Avanza

Entre los temas prioritarios para la Provincia de Buenos Aires, se destacaron las discusiones vinculadas al presupuesto, la organización política, los acuerdos parlamentarios y la implementación de la Boleta Única Papel, aún sin uso en territorio bonaerense.

Durante la jornada se desarrolló un bloque de Técnica Legislativa, moderado por el titular del bloque de senadores provinciales, Charlie Curestis. También se trabajó en un bloque dedicado a Educación y Consejos Escolares, coordinado por la diputada nacional electa Miriam Niveyro.

karina milei, martín menem, sebastián pareja, la libertad avanza Las exposiciones principales estuvieron a cargo de Sebastián Pareja, presidente del partido en Buenos Aires; Martín Menem, vicepresidente de LLA; y la propia Karina Milei Foto: NA

Otro de los paneles estuvo centrado en la Regionalización y Organización Administrativa y Territorial, bajo la conducción del senador provincial electo Diego Valenzuela. A su vez, se abordaron temáticas como Reforma Electoral, modernización del sistema de votación, Comunicación Parlamentaria, Presupuesto Público y Construcción de Acuerdos.

Las exposiciones principales estuvieron a cargo de Sebastián Pareja, presidente del partido en Buenos Aires; Martín Menem, vicepresidente de LLA; y la propia Karina Milei, referente nacional del espacio.

Qué dijo Karina Milei durante el encuentro

En su intervención, Karina Milei instó a los dirigentes a "seguir trabajando con determinación para alcanzar las transformaciones que Argentina necesita". Además, expresó su agradecimiento a quienes contribuyeron al crecimiento territorial del espacio: "Gracias a todos los que hicieron que La Libertad Avanza llegue a cada rincón de la provincia y de la Argentina", señaló.

karina milei, la libertad avanza Karina Milei instó a los dirigentes a "seguir trabajando con determinación para alcanzar las transformaciones que Argentina necesita" Foto: NA

También recordó el vínculo del espacio con Mar del Plata, relatando que junto a Javier Milei eligieron esa ciudad para realizar el sorteo del primer sueldo presidencial, un evento que tuvo una importante convocatoria.

Según contó, ese episodio marcó un antes y un después para los hermanos Milei: "Ahí entendimos que el proyecto tenía respaldo. Le dije a Javier: ‘Preparáte, porque mañana empieza la campaña para que seas Presidente", aseguró.