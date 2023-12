Juran los diputados electos y eligen a las nuevas autoridades

Así las cosas y más allá de que La Libertad Avanza no cuente con mayoría y ni siquiera sea la primera minoría, siguiendo a la tradición y en pos de los acuerdos políticos, la presidencia será del nuevo oficialismo.

SESIÓN PREPARATORIA: 7 de diciembre 2023 - Diputados Argentina | EN VIVO

Respecto a la jura de los nuevos diputados electos, los mismos asumirán formalmente el 10 de diciembre, día de la asunción presidencial.

La composición de la Cámara de Diputados

La nueva composición de la Cámara de Diputados habla de una primera minoría que no será la del nuevo oficialismo, sino la del oficialismo saliente. Y un bloque oficialista, el de La Libertad Avanza, que de 3 integrantes pasa a rozar los 40. A su vez, un Juntos por el Cambio en estado de ebullición y cuya composición definitiva se irá verificando con el correr del tiempo. De hecho, en los últimos días se han ido reconfigurando bloques y armando otros, conforme el resultado de las elecciones y el reposicionamiento de distintos sectores frente a la nueva realidad.

Se espera que esta sesión sea conducida en principio por Carlos Heller, en su condición de diputado de más edad, y quien será el encargado de tomarle juramento a los 130 diputados que jurarán este jueves. Mejor dicho, a 129, pues él es uno de los que debe jurar este jueves, y a quien al cabo de la ceremonia deberá tomarle juramento el nuevo titular de la Cámara.

Entre los que van a jurar este jueves, están Cecilia Moreau, Máximo Kirchner; el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez; los porteños Paula Penacca y Eduardo Valdés; el riojano Sergio Casas; y la entrerriana Blanca Osuna, entre tantos otros.

Por el lado de Juntos por el Cambio, jurarán el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo; Silvia Lospennato; el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; y los radicales Karina Banfi, Lisandro Nieri y Jorge Rizotti, entre otros.

Por el oficialismo, jurarán 35 diputados, comenzando por el futuro titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También lo harán Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Marcela Pagano, Ricardo Bussi, Lilia Lemoine, Oscar Zago y Gabriel Bornori, entre otros.

Entre los que regresarán a la Cámara baja aparecen por Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social saliente y quien encabezó la boleta del FdT en las elecciones legislativas del 2021; Carlos Castagneto, actual titular de la AFIP; Ariel Rauschenberger, ministro de Gobierno de La Pampa; y Luana Volnovich, directora de PAMI.

En tanto, por Juntos por el Cambio figuran Nicolás Massot, quien fue jefe del bloque Pro durante el gobierno de Cambiemos; y Miguel Ángel Pichetto, que ocupó una banca como diputado de 1993 a 2001, mientras que de 2001 a 2019 fue senador nacional y presidió el bloque peronista entre 2003 y 2019, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Además, debutarán como diputados Gustavo Bordet (UP), gobernador saliente de Entre Ríos; el canciller Santiago Cafiero (UP); Diego Giuliano (UP), ministro de Transporte; y Martín Yeza (JxC), intendente saliente de Pinamar. El bailarín Maximiliano Guerra presentó la renuncia oficial a su banca por “motivos personales” y su reemplazante será Álvaro González cuyo mandato vencía el 10 de diciembre.

Por último, pasarán del Senado a la Cámara de Diputados la santacruceña Ana María Ianni, el jujeño Guillermo Snopek y el tucumano Pablo Yedlin, electos por Unión por la Patria. Fuente: Parlamentario