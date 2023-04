Julio Cobos sobre el alza del dólar: "El gobierno es responsable".

Además, el ex gobernador se refirió a las expresiones del presidente Alberto Fernández, en las que responsabilizó a la " derecha argentina" por esto : "Es un Gobierno que no tiene autocritica, siempre está culpando a los demás en cualquier área. El que administra tiene los resortes y si hay alguien que genera este pánico, están las leyes penales para actuar en consecuencia, como ha amagado el ministro de economía", sostuvo Cobos.

https://twitter.com/alferdez/status/1650907524558733312 Asistimos a una práctica permanente de la derecha argentina.



Primero instalan rumores a la mañana, luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de las argentinas y argentinos. — Alberto Fernández (@alferdez) April 25, 2023

"En un país con estabilidad, con previsión de futuro por más que alguien diga que va a pasar algo que no va a pasar, esto no sucede. El tema es que acá falta esa previsión y un comentario como este, con una situación tan inestable y sensible produce esto. El gobierno es responsable de la administración económica del país", sentenció.

Además, se refirió a otros temas como la ley de alquileres.

Escuchá la entrevista completa: