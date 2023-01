Juicio político a la Corte: el Frente de Todos dio a conocer su estrategia

El proceso podría comenzar en la semana del 23 de enero y demandaría entre tres y cuatro meses de debate. Estará centrado en la investigación sobre la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.

El martes, la mesa nacional de JxC advirtió que participará del debate, pero no dará quórum para avanzar con ese proceso de remoción de la Corte en el Congreso, a la vez que no apoyará ningún proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento "mientras siga este atropello", contra el máximo tribunal.

En ese sentido, el diputado nacional por el FdT, Leopoldo Moreau, que integra la comisión de Juicio Político, calificó como "gravísima" la postura de Juntos por el Cambio (JxC) de negarse a tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia porque es "anunciar que van a paralizar" al Poder Legislativo.

Leopoldo Moreau, diputado, Frente de Todos Leopoldo Moreau cuestionó la posición de Juntos por el Cambio en el Congreso Foto: Télam

"La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso", sostuvo.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de enero, tal como se había anunciado, para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y otros proyectos.

Una vez presentado el texto por los diputados, el proyecto tendrá validez por tres años y no cae con la renovación del cuerpo, es decir que si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios reglamentarios, podría insistir más adelante si reúne las voluntades que necesarias.