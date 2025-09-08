Jorge Difonso alertó sobre la situación de los jubilados en Mendoza.

Jorge Difonso

Desde el Frente Defendamos Mendoza-Provincias Unidas, Jorge Difonso expuso sobre la situación de los jubilados en la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El candidato a diputado nacional por el Frente Defendamos Mendoza-Provincias Unidas, Jorge Difonso, abrió una charla pública sobre la situación de los jubilados en la provincia de Mendoza y señaló que “nuestros mayores están soportando sobre sus espaldas la peor parte del ajuste del gobierno nacional y el olvido del gobierno provincial, con haberes que no les alcanza ni para pagar los medicamentos, o apenas les alcanza para comer una vez al día”.

Luego de que el gobierno nacional vetara la ley aprobada por el Congreso, que buscaba aumentar 7,2% las jubilaciones y pensiones, Difonso señaló que “el gobierno ve a los jubilados como una carga con la que no quiere lidiar”, pero que es, justamente, el “modelo destructivo que Cornejo quiere traer a Mendoza, a través de su alianza con el presidente Milei”.

Difonso explicó que éste es uno de los motivos por los que se conformó el Frente Defendamos Mendoza; para poder atender los muchos inconvenientes que atraviesa la provincia y sobre la certeza de que “los problemas que tenemos en Mendoza no los van a resolver quienes los generaron: ni Cornejo, ni la Cámpora. Los vamos a resolver los mendocinos”.

La mala situación de los jubilados

Por su parte, el legislador y representante de la Federación de Jubilados de Mendoza, Edgardo Civit Evans, expuso sobre la difícil situación en la que se encuentran los jubilados de la provincia, que no es sólo referida al bajísimo nivel de los haberes que cobran, sino también a la falta de cobertura de la obra social PAMI, el costo de los medicamentos y el hecho de que los distintos gobiernos sigan “utilizando la planta de la ANSES para pagar deuda”. Tras una exposición detallada de la forma en que se ha deteriorado la situación de los jubilados de todo el país en las últimas décadas, Civit Evans reflexionó con su auditorio y concluyó que “no hay forma de salir de esta situación si el Estado sigue robando permanentemente las cajas”. Finalmente, los participantes pudieron intercambiar opiniones, expresar sus preocupaciones y pensar soluciones.

El encuentro se realizó en la sede del Frente Defendamos Mendoza, en Godoy Cruz, participaron candidatos a la legislatura provincial y público en general. Estas charlas se realizan todas las semanas y buscan tratar los temas más relevantes de la actualidad provincial.

