 Javier Milei se mudó a Olivos y Fátima Florez lo fue a visitar

View this post on Instagram

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgenciaElVigia%2Fstatus%2F1744474839862087940&partner=&hide_thread=false La entrada de Fátima Florez a la Casa Rosada para visitar a Javier Milei en el día de su mudanza a la Residencia de Olivos pic.twitter.com/rQ3vpARHG6 — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) January 8, 2024

Posteriormente, a las 18.30, Milei y Flórez salieron a saludar desde el balcón a la gente que se había agolpado en las puertas de la Rosada y, por último, ambos se retiraron a bordo de un auto oficial, con destino a la Quinta de Olivos.

Estaba previsto que este martes, la actriz regrese a la ciudad balnearia, donde seguirá con sus presentaciones de la obra en la que imita hasta al propio Milei.

Mudanza, todavía a medias

El mandatario nacional concretó la mudanza a Olivos pese a que aún no pudo trasladar allí a sus perros de raza Mastín Inglés, ya que las refacciones para poder contenerlos no están terminadas.

"Mañana (por hoy) me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza", explicó Milei. "Mañana (por hoy) me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza", explicó Milei.

Y amplió: "O sea, son demasiado grandes. Hay uno que mide dos metros en dos patas. Milton mide dos metros, y pesa más de 100 kilos. La casa que podíamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte, como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás y esos materiales son importados".

javier milei, perros.jpg Foto: Redes

El mandatario nacional señaló que a partir de su mudanza tiene previsto pasar la mayor cantidad del tiempo de trabajo allí, pero iría a Casa Rosada los martes y jueves para las reuniones de Gabinete.

"No voy a usar el helicóptero y voy a trabajar en general en Olivos y voy a ir los martes y los jueves a la Rosada, que son los días que estamos teniendo reuniones de gabinete", agregó.

También puede interesarte leer: Tercer fallo en contra de la reforma laboral que incluyó el DNU de Milei