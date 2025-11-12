Javier Milei reúne a su mesa política mientras Mauricio Macri convoca a dirigentes del PRO.

El presidente Javier Milei convocó a su mesa política, conformada por los funcionarios más cercanos, que luego se ampliará con la presencia del resto de los integrantes del Gabinete del Gobierno nacional . En paralelo, Mauricio Macri , titular del PRO, reunirá a los principales dirigentes del espacio.

El mandatario encabezará una serie de encuentros este miércoles en plena definición del organigrama del Estado tras los cambios realizados en el Gobierno nacional. Primero, espera que se den cita el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el ministro del Interior, Diego Santilli, que hará su debut en esta instancia; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Luego, Milei convocó a una reunión de Gabinete que en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, con la presencia de los demás ministros y secretarios presidenciales.

La mesa chica se centrará, principalmente, en conocer el estado de las conversaciones con las provincias, tarea a cargo de Santilli , que dará información sobre cómo van las tratativas con varias de ellas y, que se profundizarán las próximas semanas.

Javier Milei, nuevo gabinete con Diego Santilli y Santiago Caputo 03-11-25 Nuevo Gabinete nacional. Foto: Oficina del Presidente

La reunión se da en el marco del debate interno por la redefinición de la estructura oficializada en el Boletín Oficial que generó polémica y obligó a Manuel Adorni y Diego Santilli, a conversar para repasar y reordenar cada área. El traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que funcionaba bajo la órbita de la cartera de Interior al Ministerio de Seguridad, en un vaciamiento de la cartera del exlegislador del PRO, obligó al Poder Ejecutivo a retrotraer la decisión.

Mauricio Macri reúne a dirigentes del PRO

La administración libertaria se reunirá en paralelo a la convocatoria del titular del PRO, el expresidente Mauricio Macri con los principales dirigentes de la fuerza que fundó en el inicio del debate interno para ver el rol que adoptará el partido de cara a las elecciones presidencial de 2027.

El encuentro será en el contexto del Consejo Nacional del partido, en lo que será el primer reencuentro formal tras las elecciones legislativas, la salida de los legisladores bullrichistas del bloque amarillo en Diputados y la afirmación de Macri sobre la construcción de un candidato propio para los comicios de 2027. Fuente: NA/ Infobae.