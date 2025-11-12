12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Día de reuniones

Javier Milei reúne a su mesa política mientras Mauricio Macri convoca a dirigentes del PRO

El presidente Javier Milei juntará este miércoles a sus funcionarios. En paralelo, Mauricio Macri busca reordenar el PRO.

Javier Milei reúne a su mesa política mientras Mauricio Macri convoca a dirigentes del PRO.

Javier Milei reúne a su mesa política mientras Mauricio Macri convoca a dirigentes del PRO.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei convocó a su mesa política, conformada por los funcionarios más cercanos, que luego se ampliará con la presencia del resto de los integrantes del Gabinete del Gobierno nacional. En paralelo, Mauricio Macri, titular del PRO, reunirá a los principales dirigentes del espacio.

El mandatario encabezará una serie de encuentros este miércoles en plena definición del organigrama del Estado tras los cambios realizados en el Gobierno nacional. Primero, espera que se den cita el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, que hará su debut en esta instancia; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Lee además
Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Asunción

Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Presupuesto y reforma laboral: el Gobierno nacional analiza desdoblar las sesiones extraordinarias.
Congreso Nacional

Presupuesto y reforma laboral: el Gobierno nacional analiza desdoblar las sesiones extraordinarias

Luego, Milei convocó a una reunión de Gabinete que en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, con la presencia de los demás ministros y secretarios presidenciales.

Javier Milei, nuevo gabinete con Diego Santilli y Santiago Caputo 03-11-25
Nuevo Gabinete nacional.

Nuevo Gabinete nacional.

La reunión se da en el marco del debate interno por la redefinición de la estructura oficializada en el Boletín Oficial que generó polémica y obligó a Manuel Adorni y Diego Santilli, a conversar para repasar y reordenar cada área. El traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que funcionaba bajo la órbita de la cartera de Interior al Ministerio de Seguridad, en un vaciamiento de la cartera del exlegislador del PRO, obligó al Poder Ejecutivo a retrotraer la decisión.

Mauricio Macri reúne a dirigentes del PRO

La administración libertaria se reunirá en paralelo a la convocatoria del titular del PRO, el expresidente Mauricio Macri con los principales dirigentes de la fuerza que fundó en el inicio del debate interno para ver el rol que adoptará el partido de cara a las elecciones presidencial de 2027.

El encuentro será en el contexto del Consejo Nacional del partido, en lo que será el primer reencuentro formal tras las elecciones legislativas, la salida de los legisladores bullrichistas del bloque amarillo en Diputados y la afirmación de Macri sobre la construcción de un candidato propio para los comicios de 2027. Fuente: NA/ Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos

Festeja Javier Milei: el mercado argentino extiende su racha alcista y crece la confianza inversora

Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante Javier Milei en Casa Rosada

La Libertad Avanza busca ampliar su bloque y consolidar poder en Diputados

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Caputo abre la puerta a cambios en el régimen de bandas cambiarias en un encuentro con inversores

Milei participó de la asunción del nuevo presidente de Bolivia y fue ovacionado por el Congreso

La agenda de Javier Milei en Bolivia tras su viaje a Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La CONADU Histórica convoca a una huelga de 72 horas en todo el país. ¿Qué días?
Cuáles son los reclamos

Paro de universidades nacionales por 72 horas: qué ocurrirá en Mendoza

Te Puede Interesar

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad. 
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Por Pablo Segura
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala
Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.
Evaluación

Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática

Por Natalia Mantineo