Javier Milei recibe aire de la Corte, pero llega al Llao Llao a escuchar reclamos

La Corte, al rechazar los dos planteos que le llegaron, no se pronunció sobre la cuestión de fondo, simplemente argumentó que los interesados no demostraban una afectación real o plantean un caso para tratar. Aseguró que la constitucionalidad o no de los actos de los otros dos poderes del Estado no es una cuestión a tratar por sí misma si no hay una afectación real.