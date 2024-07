Javier Milei participó del acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA

atentado a la Amia - 84128 El presidente Javier Milei estará presente en la sede de la AMIA por los 30 años del atentado terrorista.

El descargo de la AMIA

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, encabezó el acto a las víctimas del atentado a la mutual judía en el 30° aniversario, y cuestionó que la Justicia no haya avanzado en la condena a los responsables.

Ante la presencia de Javier Milei y su gabinete, Linetzky cuestionó a diputados y senadores por no modificar las leyes para combatir al terrorismo. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó.

Y agregó: “30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años".

"30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación”, expresó.

En otro tramo de su discurso, apuntó contra los legisladores nacionales. Consideró que “haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, se quejó.

Embed El Presidente Javier Milei participó en el acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA. pic.twitter.com/CXSBOHEp2L — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 18, 2024

El posicionamiento de Javier Milei

Desde que asumió, Milei dio varias señales de alineamiento con la comunidad judía, encabezando actos sobre el tema e incluso su primer viaje al exterior como presidente fue a Israel.

Estuvo por primera vez como jefe de Estado, luego de haber asistido el año pasado como diputado nacional y precandidato presidencial.

El listado de las delegaciones extranjeras que participaron de la ceremonia lo integran entre otras: AJC-American Jewish Committee; ADL-Anti-Defamation League; El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (en francés: Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) (CRIF); The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA); Board of deputies of British Jews (UK); Executive council of Australian Jewry; Central counsil of jews in Germany.