Javier Milei: "No vamos a quitarle la comida a nadie, pero vamos a devolverles la libertad"









En una agenda cargada de compromisos, el presidente electo Javier Milei pasó por el programa "Multiverso Fantino", conducido por Alejandro Fantino. Allí habló sobre su victoria, el nuevo trabajo que le espera y la coparticipación.

Luego de mantener una reunión con el presidente saliente, Alberto Fernández, Milei pasó por el programa de Fantino, en donde aclaró que conoce a Alberto "desde antes de que fuera presidente". En ese contexto, explicó que durante los próximos cuatro años será "el nuevo inquilino de Olivos".

"Si estoy diciendo que soy el nuevo inquilino es porque estoy transitoriamente ahí, el poder no me genera nada. El político te pide el voto para que le des la posibilidad de transformar tu vida, nosotros pedimos el poder para devolvertelo a vos, para que vos seas el arquitecto de tu propio destino", explicó Milei.

Y agregó: " Yo esto lo miro como un trabajo, agradezco a los argentinos. Soy el primer liberal libertario de la historia de la humanidad, quieras o no es fuerte. Pero lo tomo como un trabajo, voy a resolverlo y listo. A mí el poder no me seduce, las cosas que son la perdición del ser humano las trabajo con mi rabino".

En relación a la campaña que se realizó previo al balotaje, Milei remarcó que "se enfrentó a la campaña más sucia de la historia". "Es la primera vez que gana un presidente que dice que va a hacer ajustes y lo van a pagar los políticos corruptos, los medios y los empresarios, no tengan dudas de eso". Según el presidente electo, su compromiso con los argentinos es "exterminar la inflación y terminar con la inseguridad". Según explicó a Fantino, Milei aseguró que lleva una vida austera y no posee gastos caros. "No voy a necesitar el helicóptero porque voy a trabajar en Olivos.Yo soy un workaholic (un adicto al trabajo), si tengo que hablar con un ministro, lo llamo y listo". "Yo estoy viviendo en el Libertador Hotel y lo interesante es que desde las 7.30 van llegando los ministros, pido desayuno para todos y nos ponemos a trabajar. Cuando me retire de la política, me quiero ir a vivir al campo. Se me encomendó un mandato, que me dio el pueblo argentino, y ese compromiso es no negociable". "No vamos a quitarles la comida" Consultado por los votos que lo llevaron a ser el nuevo presidente de la Argentina, el libertario explicó que "el mensaje de la libertad se entendió". En concreto, puntualizó que cree que "la gente interpretó esas consignas políticas mientras que muchos decían que no se me entendía". "Puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos. No le vamos a quitar la comida pero sí le vamos a devolver la libertad". Para el nuevo presidente, los programas de asistencialismo generan más pobreza y dependencia. "Nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos a dar la caña o enseñar a hacer la caña", ejemplificó. Coparticipación Bajo la incertidumbre que genera la situación de la coparticipación en las provincias, Javier Milei remarcó que "le sorprende que le hagan esa pregunta". "Para modificar la coparticipación, tiene pasar por el Senado con unanimidad. No podría modificar la coparticipación".