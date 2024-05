Javier Milei enfrenta cuestionamientos por el RIGI de la Ley Ómnibus

El Pacto de Mayo , perdió la P y quedó en acto (o actito). Los números de la economía muestran que -al contrario de lo que se quiere hacer creer- perdió todo rumbo. El que no perdió el avión fue Javier Milei, que anoche volvió a dejar el país rumbo a Estados Unidos dejando al país al mando de la estrella naciente, Guillermo Francos.

Mientras Javier Milei juega a saludar y sacarse fotos con todos sus ídolos tecnológicos , Luis Caputo aprovechará el viaje para volver a pasar la gorra y tratar de conseguir los dólares que prometió, necesita y no encuentra.

Pero no es la única duda que se plantea el campo en una relación cada vez más conflictuada con un Gobierno al que solo soportan por un sentimiento que es pecado para la Iglesia, el odio hacia la otra alternativa política.

Los dirigentes agropecuarios se preguntan cuál es el Javier Miliei al que deben escuchar: el que aumentó 10 puntos el impuesto PAIS y elevó las retenciones en la Ley ómnibus original, o el que el fin de semana prometió eliminar el impuesto PAIS y las retenciones.

Javier Milei, el RIGI que entusiasma a unos y preocupa a otros

Ya contamos en Sitio Andino que desde la industria minera y energética miran con mucha simpatía el RIGIy los gobernadores que firmaron la Mesa Interprovincial del Cobre, cubren las falencias con un discurso unánime “es lo que hay, agarremos y después vemos”.

Sin embargo, desde el Campo ponen el grito en el cielo (uno de los que más cuestionamientos recibió es el propio gobernador cordobés Martin Llaryora). El cuestionamiento principal al régimen desde el sector agroexportador es que serán los únicos que quedarán como proveedores de dólares y de recaudación impositiva, lo que los lleva a sospechar que las retenciones jamás serán levantadas por Javier Milei.

image.png El campo ni liquida la cosecha, cuestiona el RIGI de la ley ómnibus y pone en aprietos a Javier Milei y Luis Caputo por la falta de dólares

Desde el sector agropecuario advierten sobre la facilidad para operar en el mercado de cambios, los procedimientos y las exenciones impositivas, que califican de desmedidas. Además, al igual que varios economistas, advierten que se abre la puerta a un negocio solo compatible para inversiones petroleras mineras y energéticas (por el alto piso de entrada al sistema 200 millones de dólares) y advierten la posibilidad que los que hoy están pagando dejen de pagar ya que una auto compra con una empresa vinculada alcanza para entrar al régimen.

La ley óminbus y las triangulaciones peligrosas

Para que se entienda fácilmente si la mina, empresa energética o petrolera A está en manos de la empresa B hoy esa empresa paga regalías, impuestos y liquida divisas. Pero si la empresa C (que puede ser vinculada a B accionariamente) compra A no paga más una importante cantidad de tributos y no tiene obligación de liquidar los dólares, además de acceso libre y garantizado al mercado oficial de cambios.

La pelea de fondo se da en un contexto donde no hay interlocutores válidos con ningún sector y quienes deberían llevar adelante las negociaciones, como el secretario de Bioeconomía (según la denominación de este gobierno), no tiene relación alguna, no solo con Javier y Karina Milei, sino tampoco con Luis Caputo, de quien depende.

Una vez más las contradicciones son la norma. Mientras Caputo busca dólares en el exterior, desestima los que tiene en la producción del país y alcance de la mano.