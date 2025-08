Javier Milei dijo que en 2027 será "reelecto" y acuso a Villarruel de promover una "corrida cambiaria"

“En ese mes de liquidez, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal”, continuó al remarcar que las consecuencias fueron “una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo”.

Luis Caputo Ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué dijo Javier Milei sobre la suba del dólar

En otro tramo, embistió contra el kirchnerismo, cuando señaló que "el 60% de la deuda es de los kukas, deuda que hoy es de 450 mil millones de dólares", y agregó: "Son una secta los kukas, no importa que el dato sea bueno, dicen ´está todo mal´ y listo".

De la entrevista participó además el ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue consultado por la suba del dólar durante el pasado jueves: "En 18 meses ya pasó tres o cuatro veces. Argentina no está acostumbrada a que el tipo de cambio flote, que es que puede subir o bajar. Tenemos controlada la cantidad de dinero, la flotación ahora funciona igual que en un país normal".

Milei, por su parte, acotó que el incremento del divisa tuvo detrás a sectores ligados al kirchnerismo e incluso señaló: "Mandan a la basura de (el economista estadounidense Joseph) Stiglitz a pronosticar el apocalipsis", mientras que también lo acusó de recibir dinero de ese sector político.

A pesar de esto, Milei afirmó: “No tengo miedo y cada cosa que ella haga va a estar expuesta, qué me vas a venir a extorsionar con golpismo, me importa tres carajos, yo vine a hacer el mejor Gobierno de la historia, si las lacras del Estado quieren venir a llevarme puesto, no me importa, se la van a tener que ver con la gente”.

El jefe de Estado también rechazó las críticas de la oposición que plantea que sus políticas económicas llevarían a la pobreza: "Nosotros queremos un país donde el PBI sea de 80 mil dólares como Estados Unidos, pero no se alcanza de un día para el otro". Fuente: NA.