Javier Milei: "De aquí en adelante, todos losdías seremos cada vez más ricos".

Milei y la indiferencia hacia las encuestas

El mandatario nacional afirmó que no presta atención a la imagen de las encuestas, aunque subrayó que la suya está igual "que antes de llegar al poder" porque su modelo "funciona".

"Para mí, ser Presidente es un trabajo más. No me importa lo que digan las encuestas. Todos los presidentes argentinos terminaron con una imagen horrible y, además, nos arruinaron a 46 millones de argentinos. Bueno, si voy a terminar con mala imagen, prefiero hacer las cosas que corresponden", enfatizó.

Recuerdos de una conversación con Alberto Fernández

Milei recordó una conversación que tuvo con el ex presidente Alberto Fernández cuando fue por primera vez a la Quinta de Olivos tras ganar las elecciones del año pasado.

"Me mostraba las instalaciones y en un momento Alberto me dice que se sentía como un rematador mostrándole la nueva casa al dueño de la casa, y yo le dije: 'No, no soy el nuevo dueño; soy el nuevo inquilino, con cuatro años y opción a ocho'", aseguró Milei.

"Si el poder no sirve para arreglarle el problema a la gente, no sirve para nada. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, y si hay que pagar costos, se paga", expresó el Presidente.