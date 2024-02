Interna entre Caputo y Pettovello: "Cada uno puede expresar lo que se le antoje"

"No existió. Es falso. Con ambos ministros hablo a diario y no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos ", afirmó Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

"La última reunión de Gabinete que tuvimos fue ayer y la ministra Pettovello no estuvo, así que de modo que eso no existió. Es falso y de hecho con ambos ministros hablo prácticamente a diario y puedo asegurar que no hay diferencias entre ellos", dijo, ante una consulta sobre si había discusiones con su par de Economía, Luis Caputo, como indica una publicación de Clarín.