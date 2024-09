Hoy declara la madre de Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández.

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declarará este jueves en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández , quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

En la causa se sumaron audios de conversaciones entre Fernández y Yañez, además de fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.

Una de estas evidencias es la grabación de una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos y trascendió el miércoles a la prensa.

Por otra parte, la defensa de Fernández presentó como prueba unos chats entre el ex presidente y su suegra, donde se intenta probar que Yañez tenía problemas con la bebida.

Los diálogos de Alberto Fernández con Verónica Yañez

[31/12/19, 16:03:26] Veronica YAÑEZ: Hola ALBERTO. MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE HAS HECHO POR ESTE PAÍS MARAVILLOSO Y SU GENTE EN LA CUAL ME INCLUYO JUNTO A MI FAMILIA. LOS MEJORES DESEOS PARA VOZ Y TU FAMILIA. GRACIAS DE CORAZÓN.

[31/12/19, 16:10:24] Alberto Fernandez: Felicidades Verónica!! Nada que agradecer. Mis mejores deseos para todos ustedes.

[10/1/20, 22:00:37] Alberto Fernandez: Hola Veronica! Acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga. No solo por el daño que a su salud le causa sino por la imagen deplorable que deja en empleados que después hablan. Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso. Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol. Por favor. Gracias.

[10/1/20, 23:22:18] Veronica YAÑEZ: Lo sé, Alberto, es más, está costando. Pero la controlo, yo sé todo lo que esto implica.

[11/1/20, 00:03:41] Alberto Fernandez: Explíqueselo. Y no la deje tomar. Por favor, se lo pido.

[11/1/20, 00:49:27] Veronica YAÑEZ: Es más, yo hoy pregunté si nos podíamos ir para evitar estas cosas. Hasta ahora está bien. Nosotras no tomamos para que no pida una botella, pero pide un vaso igual.

[11/1/20, 00:50:39] Veronica YAÑEZ: Sí, hago todo lo que me pediste.

[11/1/20, 00:50:57] Veronica YAÑEZ: Hasta ahora está tranqui.

[11/1/20, 13:27:46] Veronica YAÑEZ: Buenas tardes Alberto. Aquí todo tranquilo.

[11/1/20, 13:28:55] Alberto Fernandez: Gracias Verónica. No la deje tomar. Impóngase. Solo le va a estar haciendo un favor a ella.

[11/1/20, 13:30:50] Veronica YAÑEZ: Lo sé, pero es imposible. No me hace caso, anoche se enojó con nosotras y no entiende. ¿Si puede venir? Yo hago lo imposible.

[11/1/20, 13:32:17] Alberto Fernandez: Deben hablar con ella cuando está bien. Si ahora no está tomando (es lo que suele hacer después de tomar) explíquenle la situación. Ella a usted la respeta mucho.