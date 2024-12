Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se cruzaron con fiereza en redes sociales

El exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se cruzó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , por el estado de las cárceles en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que lo llamara “cadáver político”, y la acusara de no tener coherencia política y de aliarse a distintos sectores políticos.

A través de su cuenta de X, el excandidato a presidente de Juntos por el Cambio aseveró: “ Hay tantas versiones tuyas que me pierdo . Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La Patricia aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será el próximo? Con vos, todo es posible, menos la coherencia”.

También te puede interesar leer: Manuel Adorni y el durísimo mensaje contra un ex presidente

El cruce en redes sociales entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

“Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que ‘lo que no tiene es remedio’, como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero si dejas de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Pensalo”, arremetió desde sus redes sociales, en un intercambio que inició cuando la ministra lo responsabilizó por la crisis abierta en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la fuga de internos.