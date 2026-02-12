12 de febrero de 2026
Sitio Andino
Depuración normativa

Hebe Casado presentó la tercera etapa de la ley Hojarasca para derogar normas obsoletas

La vicegobernadora Hebe Casado anunció en la Legislatura de Mendoza una nueva fase del proyecto que apunta a eliminar 134 normas de entre 1976 y 1990.

Hebe Casado presentó la tercera etapa de la ley Hojarasca para derogar normas obsoletas. Foto: Prensa Senado de Mendoza.

 Por Florencia Martinez del Rio

La vicegobernadora Hebe Casado presentó en la Legislatura de Mendoza la tercera etapa del proyecto Hojarasca, una iniciativa orientada a "modernizar el sistema normativo" y derogar leyes consideradas en desuso. En esta instancia se buscará eliminar 134 normas de entre 1976 y 1990.

La presentación fue realizada este jueves, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure; y la secretaria Legislativa de Diputados, Carolina Letri, quienes participaron del análisis de 303 leyes generales vigentes. El texto ingresará por el Senado.

Casado explicó que el proyecto surgió con la intención de ordenar y clarificar el marco normativo vigente a través de la elaboración de un digesto. Señaló que la sobreregulación genera trabas administrativas y dificulta tanto el cumplimiento como la consulta de las leyes por parte de ciudadanos y funcionarios.

Eliminación de leyes obsoletas

En esta tercera etapa se incluyeron iniciativas de entre los años 1976 y 1990. Como resultado del relevamiento, se propuso la derogación total de 134 normas y la derogación parcial de una, además de la eliminación completa de otras 16 leyes vigentes de períodos previos que no habían sido incluidas en las revisiones anteriores. Se trata de leyes, según el equipo técnico, ya no tienen aplicación práctica o cuyos efectos se encuentran consumados.

Hebe Casado, Peti Lombardi, Legislatura de Mendoza

Entre las iniciativas consideras "obsoletas" se encuentras las que han sido superadas por el tiempo o la tecnología, las que fueron sustituidas por normativas posteriores, y las que hacen referencia a organismos que ya no existen. Se analizaron unas 574, lo que representa aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial.

La vicegobernadora afirmó que, en el último año, la Legislatura derogó más normas de las que sancionó, y convocó a los actuales y futuros legisladores a continuar con esta tarea. A su vez, Casado cuestionó la medición de la productividad legislativa basada exclusivamente en la cantidad de proyectos presentados. Sostuvo que la elaboración de una ley requiere estudio técnico, consulta con especialistas y análisis del marco vigente, y que la tarea de derogar normas obsoletas es tan relevante como la sanción de nuevas disposiciones.

Lombardi, por su parte, valoró el trabajo bicameral y consideró que la revisión normativa permite eliminar disposiciones obsoletas o contradictorias que entorpecen el funcionamiento institucional, incluso del Poder Judicial. Faure, en tanto, señaló que el objetivo central fue combatir la sobrelegislación y que el exceso de normas favorece la discrecionalidad administrativa ante superposiciones legales, estimula la judicialización de conflictos y deteriora la calidad institucional.

Ley Hojarasca en la Legislatura de Mendoza

La primera etapa de esta ley, que ya fue sancionada, abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas. La segunda etapa, que se encuentra en tratamiento en Diputados, comprendió los años 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, manifestó el compromiso de avanzar en su aprobación definitiva y acompañar el tratamiento de la tercera.

La nueva fase de la iniciativa de Casado incorpora una corrección a la primera ley aprobada, restituyendo la vigencia de la Ley 1118, que había sido derogada por error y resultaba necesaria para tareas de fiscalización del Ministerio de Producción.

