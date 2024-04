Hebe Casado: "El potencial de Mendoza en minería es enorme"

Además, comentó: "Mendoza, con la gestión de Alfredo Cornejo, hemos decidido que la minería es una actividad lícita que queremos que se desarrolle en la provincia y por lo cual necesitamos inversores. Necesitamos promocionar a Mendoza como una fuente de esos minerales que el mundo está requiriendo para esta transición energética. Perth es una ciudad de Australia que tiene la misma población de Mendoza y el ingreso per cápita por año es de cien mil dólares aproximadamente, aquí se desarrolla la minería, cuentan con más de 500 empresas trabajando y la calidad de vida de la gente acá es notable , por ejemplo fui a recorrer un hospital de niños público que está hecho con los impuestos que salen de los aportes de la minería, la verdad que da envidia el nivel de desarrollo que tiene esta ciudad y que Mendoza podría tener porque contamos con las mismas características y con los mismos niveles de probabilidades que este lugar ".

Hebe Casado: "La idea es desarrollar lo antes posible la minería en Mendoza"

Respecto a los beneficios de trabajar en la minería en la provincia, Casado sostuvo: "Tenemos que empezar a realizar esta actividad licita de la minería en nuestra provincia, por eso hemos venido a promocionar, por un lado, que estamos modificando la legislación a través de un código nuevo de procedimiento minero, además hemos venido a promocionar el distrito Malargüe occidental, la zona de Pata Mora, que será una zona de servicio para empresas mineras y petroleras. Hemos tenido muy buena recepción".

image.png

"Nos hemos reunido con varios CEO de empresas mineras y la verdad que están todos muy interesados en lo que pueda pasar en Mendoza y en poder invertir aquí", aclaró

Sobre la opinión del mundo empresarial respecto a las perspectivas que se abren en Mendoza respecto a esta actividad, dijo Casado: "En este foro que estamos participando los empresarios no entienden como teniendo la misma cordillera que Chile, del lado chileno se desarrolle la minería y del lado nuestro no la desarrollemos y desaprovechemos por tantos años de extraer los minerales, que del lado del vecino país es el primer producto de exportación. Nosotros le hemos presentado además el capital humano que tenemos a través de las universidades, le hemos contado que en San Rafael por ejemplo contamos con dos casas de estudios nacionales donde se forman ingenieros de diferentes ramas más las privadas que también forman profesionales. Que todo esto genera capital humano que por ejemplo otras provincias no tienen y que nosotros siempre contamos.

Por último Hebe Casado se expresó sobre los beneficios económicos que tendrá Mendoza, "Aquí en Perth se exportan 200 mil millones de dólares anuales en cuanto a la producción de minerales, si nosotros pudiéramos tener un 1% de eso ya es un montón, entonces la idea es desarrollar lo antes posible la minería, creemos que es un proceso lento porque para que se desarrolle pasan entre cuatro y cinco años, es probable que nuestra gestión no lo veamos, pero es importante dejar sentado los precedentes para que eso se empiece a desarrollar, el solo hecho de la exploración genera una gran inversión".

Agenda Perth, Australia (miércoles 17 de abril)

La vicegobernadora Hebe Casado, en representación del Gobierno de Mendoza, y acompañada por el responsable de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal, participan de la feria Battery Minerals Conference 2024 en Perth, Australia, para promocionar el potencial de Mendoza en el sector.

8:45 horas (21:45 hora Argentina)

Discurso de apertura: Caroline Kennedy, Embajadora de Estados Unidos en Australia

10:15 horas (23:15 hora Argentina)

Reuniones con los CEO de diversas empresas

12 horas (01:00 hora Argentina)

Exposición de Jaime Andrés Chomail Garib, Embajador de Chile en Australia

12:15 horas (01:15 hora Argentina)

Exposición de Hebe Casado, Vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Argentina

14:15 horas (03:15 hora Argentina)

Exposición de Mirek Wozga, VP Exploración verde

15:30 horas (04:30 hora Argentina)

Exposición de David Michael MLA, Ministro de Minería de WA