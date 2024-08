Guillermo Moreno fue condenado por manipular las estadísticas del INDEC

Las otras condenas sobre Guillermo Moreno

Esta es la tercera condena que recibe Guillermo Moreno, quien fue funcionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Anteriormente, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el caso de los productos con la leyenda "Clarín Miente" y a dos años de prisión en suspenso por el caso "¿Casco o guantes?" en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa.

El exfuncionario kirchnerista fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica de un instrumento público. En su defensa, Moreno ostuvo que fue un juicio “académico” en el que no hubo pruebas. Ratificó la metodología aplicada durante sus años como funcionario al frente de organismo y apuntó contra el fiscal Luciani, a quien felicitó irónicamente.

La defensa de Guillermo Moreno ¿qué dijo?

“Mi formación es de economista, pero he tenido algunas materia en derecho. Hay un viejo dicho que que dice algo así como hechos, pruebas, y derecho”, comenzó. “[En la investigación] no surgió ninguna prueba. Nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba”, sostuvo.

“Todos los gobiernos que sucedieron al nuestro han ratificado el buen desempeño del Indec”, añadió en el tramo final de su alocución. “Hechos, pruebas y derecho. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, cerró Moreno, cuya defensa estuvo en manos de Graciela Peñafort, que remplazó al abogado Alejandro Rúa en la audiencia.

“La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, expresó el fiscal Luciani en su acusación.

Luego de que el fiscal diera a conocer su pedido de condena a fines de junio, Moreno se defendió de las acusaciones, alegó que no existen pruebas en su contra, y apuntó contra el fiscal: “Fueron pasando los días y no aparecían las pruebas. El fiscal Luciani fue muy inteligente: transformó el juicio penal en un juicio académico. Es muy interesante lo que hace: ‘No tengo pruebas pero no tengo dudas’. Te arma un relato”, aseguró, días atras, Moreno en el programa de streaming Gelatina.