Germán Martínez y la ley Bases: "¿Quiénes van a festejar? Nadie?".

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Germán Martínez, cuestionó fuertemente la aprobación de la ley Bases (también conocida como ley ómnibus) durante el debate en el Congreso. "“ ¿Quienes van a festejar hoy? ¿Los trabajadores? No. ¿Los industriales? No. ¿Las pymes? No. ¿Las provincias? No. ¿Los docentes, el personal de salud, los científicos? No. ¿La democracia argentina? Tampoco. Nadie va a festejar", sentenció.