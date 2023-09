Gabriel Pradines: "Guaymallén está quieto, hace 20 años no pasan cosas importantes"

Este 24 de setiembre se realizarán las elecciones 2023 provinciales y, además de votar por el futuro Gobernador de Mendoza, se elegirán intendentes/as en once comunas. Entre estas, se encuentra Guaymallén, la más populosa y la que por su importancia en el padrón define los comicios.

Primero, claramente, es la vocación, por eso estoy acá. Y en segundo lugar es que veo que es un departamento que está quieto , yo creo que hace 20 años no pasan cosas importantes. Nos dividimos entre intendentes que no recogen la basura y otros que sí la recogen y no entre intendentes que se animen a hacer cosas importantes. Veo un departamento que, a diferencia de Gran Mendoza, a diferencia de Maipú, de Luján y Godoy Cruz, que la verdad que están mucho más desarrollados que Guaymallén y nosotros estamos quietos.

- ¿Qué ves que le falta o qué necesita para empezar a "moverse"?

Queremos modernizar la Municipalidad, el área de Comercio y Obras Privadas. Hoy es un impedimento, tiene que ser una solución. El departamento más complicado para construir en Mendoza es Guaymallén, dicho por cualquier persona relacionada a la construcción. Pero eso es por las trabas que tienen.

Tenés modelos como el de Luján, que de dos semanas a un mes tenés el permiso de obra para construir. Acá va entre cuatro a ocho meses. Y estamos en la misma provincia, en el mismo país. Proponemos eliminar 36 tasas municipales, por ejemplo el de orientación comercial o el "libre de deuda". El "libre de deuda" es sacarte la plata, sacar la plata al vecino.

Hoy en Guaymallén tenés dos opciones. O no trabajás en Guaymallén, como hace la gran mayoría, o vas a la clandestinidad. Y el grave problema que tenemos en el departamento es culpa de eso. Proponemos cosas simples. Tenés al lado un tipo que construye, termina la casa, presenta un plan de arreglamiento, como clandestino, y se lo aprueban. Y tenés al boludo que quiere hacer las cosas bien en este departamento y termina siendo perjudicado. Entonces lo primero es modernizar la municipalidad. Simplificar la Municipalidad. Tiene que ser simple, clara y barata.

Gabriel Pradines, septiembre 2023.jpg El candidato a intendente de Guaymallén por La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, contó su plan de gobierno y las expectativas para estas elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

- En relación al espacio público y el desarrollo económico ¿qué proponés?

Hay que recuperarlo. Tiene que ver mucho más que con hacer plazas. Es hacer plazas con playones deportivos. La idea es hacer 50 en los primeros cuatro años. El Secretario de Obras Públicas de Luján, y tuve la oportunidad de entrevistarme con el intendente de Maipú, Matías Stevanato, y me dicen que me quedo corto y que voy a tener la capacidad de hacer tres, cuatro veces más sin ningún problemas. En Luján una plaza con playón deportivo cuesta 40 millones de pesos. Una plaza detrás de Murialdo vale 160 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo han tercerizado. Vamos a armar equipos con los empleados municipales y que casi toda la obra pública sea con ellos, salvo que no tengamos la capacidad técnica de resolverlo.

Después hay que hacer paseos comerciales y gastronómicos. Pongo el ejemplo de la Avenida Libertad, porque tal vez es emblemático para los vecinos de Guaymallén. La Avenida Libertad está muerta. Nosotros proponemos hacer cinco cosas: que haya una obra pública que lo embellezca; que haya buen estacionamiento, porque la ciclovía le ha complicado la vida a cualquier comerciante; que el área de Obras Privadas y Comercio funcione bien; habrá intervenciones culturales, no sé si todos los fines de semana o todos los días, pero por lo menos bastante seguido hay intervenciones culturales para que haya movimiento y vida y quinto, invertir en cámaras de seguridad de nuestros centros de monitoreo en los paseos comerciales.

Hoy tenés que irte del departamento para disfrutar. Queremos que el vecino de Guaymallén se quede en el departamento. Como pasa en Maipú, como pasa en Godoy Cruz, en Luján. El maipucino se levanta, trabaja, come, se divierte, se entretiene en Maipú.

- En caso de que seas intendente, el Concejo Deliberante será de otro color político. ¿Cómo pensás trabajar en ese contexto?

Soy una persona de la política y que entiende la lógica de cómo gobernar con diálogo. Nosotros vamos a tener la suerte de que nuestras propuestas son muy racionales, y el Consejo de Liberante no va a tener alternativa que aprobarlas. ¿Quién se va a oponer a eliminar 36 plazas municipales? ¿Quién se va a oponer a que hagamos parques y plazas en las vías del tren y no sigamos priorizando la inseguridad de lo que pasa hoy día? ¿Quién se va a oponer a que compremos y dupliquemos la cantidad de cámaras de seguridad? ¿Quién se va a oponer a que le demos una mano a nuestros clubes?

Nosotros venimos a hacer un poco de sentido común. Aparte, el vecino me va a acompañar en todo este tipo de reformas, porque el vecino está esperando que venga otra gestión. Vemos a Lavalle cómo ha crecido, hoy tiene un parque industrial impresioannte y diez años atrás era la playa de estacionamiento de Corralitos.

- ¿Cuál pensás que es el principal fuerte que tiene hoy la Unión Mendoza?

Nos une la quietud de la provincia, el estancamiento de Mendoza. Y nos une mirar hacia adelante. Y estamos cansados de la connivencia y del acuerdo de Cornejo y La Cámpora de estos últimos ocho años, que se replica acá entre Marcelino Iglesias y Alejandro Abraham. Este oficialismo, más esta falsa oposición que no ha tenido la capacidad de frenar los avances de Cornejo, a la provincia le ha hecho muy mal.

Los mendocinos no estamos acostumbrados a lo que hoy está sucediendo. A que un tipo controle la Justicia, que el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Suprema Corte, la Legislatura lo manejen una sola persona. No somos Santiago del Estero y no vamos a serlo.

La Unión Mendocina está liderada por gente que ha demostrado gestión y resultados concretos positivos. Las Heras cambió: según Cornejo tiene el mejor intendente de los últimos 40 años. San Carlos, ni hablar. Somos un equipo de gente conformada por personas que han producido cambios concretos en sus departamentos.