Fuertes cruces en el congreso del PJ: qué se dijo y el mensaje final

“Esto es una democracia, no una monarquía. El que quiere un lugar, que se lo gane como me lo gané yo. Acá no hay más lapicera. Porque en esta elección que pasó, no perdió ni Perón ni Evita, perdió una cúpula de dirigentes cerrada y mezquina que con lapicera y el dedo, y sin consultar a nadie, eligieron los candidatos sin escuchar a nadie. Así nos va”, disparó.

El dirigente reclamó una “profunda renovación” y apuntó contra “la militancia rentada del partido, cuando toman los organismos del Estado con presupuestos millonarios”.

La respuesta llegó de parte de la extitular de la ANSES, Fernanda Raverta, quien apuntó como importante “no generar el retroceso histórico que es cuando un militante usa en la palabra del enemigo la capacidad de señalar a otros militantes o a una fuerza política. Seamos serios y respetuosos. Cuando el proceso de estigmatización golpea, nos golpea a todos”.

Aún más dura fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Hay quienes vienen a buscar el aplauso y no reflexionan ni hacen un aporte serio al colectivo. Tienen una mirada individual y egocéntrica”, advirtió.

Axel Kicillof, lejos de la polémica, llamó a concretar un ordenamiento rápido para solidificar el rol opositor del peronismo. “En estos 100 días de gobierno Milei hizo mucho daño. Tenemos una responsabilidad ante esta situación. Cuando estas cosas pasan, el peronismo se articula y se amplía. Tenemos la obligación de generar una alternativa para volver a gobernar la Argentina”, expresó.

En tanto que el exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá habló con mucha dureza respecto a la situación del partido. “Hablan de unidad. Hagan la unidad con nosotros que no estamos adentro del consejo. No tenemos ningún representante. ¿Para qué una comisión si ustedes creen que el consejo anda? ¿Para qué?”, sentenció.

El comunicado que surgió del congreso del Partido Justicialista

Tras el encuentro, el PJ emitió un documento, en el que planteó que el partido afronta "una doble obligación": "tener un cuadro de situación adecuada de dónde estamos parados" y "o, empezar a delinear un proyecto de hacia dónde queremos ir, porque sin ese norte claro ningún viento nos será favorable".

"El pueblo argentino mira, naturalmente, hacia el peronismo porque sabe que allí reside una larga experiencia de luchas históricas, así como una reserva de futuro que puede y debe ser puesta al servicio de la Nación", consideraron en el documento final.

En su declaración, el Congreso Nacional del Partido Justicialista apuntó que " el gobierno actual, desde el día en que asumió, ha desatado una batería de medidas brutales que golpean sin piedad a la mayoría de nuestro Pueblo".

"Muchas de estas políticas son conocidas, repiten el guion escrito precisamente por los ideólogos de la última dictadura cívico-militar que nos han llevado a reiterados fracasos. Sin embargo, nunca se habían intentado aplicar todas juntas y en tan corto lapso", agregaron al criticar al oficialismo.

Al mismo tiempo, se expresaron algunas metas que el PJ buscará alcanzar en el futuro, entre ellas "recuperar la conducción del Estado nacional, fortaleciendo nuestros bloques parlamentarios en las elecciones de medio término del año próximo y triunfar en las siguientes elecciones".

"Aboquémosno a recuperar un auténtico federalismo de concertación, única forma de superar este presente de disolución y castigo a nuestras provincias. Argentina no es un país pobre, sino empobrecido a designio. Para superar esta rémora, es imprescindible recuperar y potenciar adecuadamente nuestro sistema científico-tecnológico. Promoción de un desarrollo con justicia social y una adecuada distribución de la riqueza", plantearon.