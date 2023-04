Fuerte mensaje de Daniel Orozco a horas del cierre de listas

En el oficialista Cambia Mendoza de a poco se va ordenando el armado en los departamentos, luego de Alfredo Cornejo confirmara que será el precandidato a la gobernación. Sin embargo, todavía hay comunas que no se ha llegado a un acuerdo entre las facciones y a poco de la fecha límite faltan certezas para conocer los nombres que competirán en la interna.

“Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto. Yo sigo gestionando para beneficio de nuestros vecinos y vecinas”, lanzó Orozco, luego de participar de una recorrida por El Borbollón junto al titular del HCD.

https://twitter.com/mdanielorozco/status/1648788744869216256 Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos. Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto.

Yo sigo gestionando para beneficio de nuestros vecinos y vecinas. pic.twitter.com/U8vWqHbgk6 — Daniel Orozco (@mdanielorozco) April 19, 2023

Además de Bustos, por la carrera para la sucesión de Orozco se anotan el exsecretario general de la Intendencia, Fabián Tello; el exdirector de Desarrollo Organizacional, Guillermo Bustos (hermano de Martín); el secretario de Obras Francisco Lo Presti; e incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, Juan Manuel Filice.

Se espera que en las próximas horas se desarrolle un “cónclave” en el que se defina cuál de todos ellos será finalmente precandidato, o si se presentan varias precandidaturas en el departamento del norte provincial.