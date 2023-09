Francisco Lo Presti: "Esta paralización de Las Heras no se vio en ningún momento"

Vengo trabajando hace más de diez años en esta idea de ser candidato . Cuando a uno le gusta la política algunos quieren ser presidentes, pero yo quería ser intendente. Hablaba mucho con mi nono, me hablaba de las competencias municipales, la limpieza, el alumbrado público. Mi viejo peleó mucho por la vuelta de la democracia. Mi vieja, no de un modo tan partidario pero sí desde la literatura. Entiendo que estoy capacitado y que era el momento para poder conducir.

- ¿Cómo fue la interna con Fabián Tello?

Fue muy respetuosa, como debe ser toda interna. Cada uno llevando las propuestas con su equipo, caminando el departamento, y hoy día estamos trabajando poco a poco. Luego, rápidamente se puso a disposición. Y no solamente él, sino todo su equipo. Así que hoy hay un solo Cambia Mendoza en Las Heras, que está procurando volver a retomar las riendas del municipio.

- ¿Qué creés que pasó con el quiebre en el departamento?

Quedó en evidencia quiénes eran los que manteníamos el funcionamiento del municipio. No solamente el municipio tuvo un golpe de desquebrajamiento institucional, sino que la gestión cayó en todos sus aspectos. La gestión urbana, luminarias, prevención, la parte vial, la parte de asistencia a desarrollo social, en todos sus aspectos. Deportes también, hay sectores abandonados. Hay un abandono y una paralización del municipio que no se había visto en ningún momento.

- ¿Pensás que es porque los dirigentes que estaban al frente de esas áreas se fueron o porque los que quedaron no están capacitados?

No son personas capacitadas para estar en el lugar que están. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Hay baja de proveedores, demoras en los pagos, los servicios no se prestan, no se sabe con quién hablar.

- ¿Cómo tomaste la decisión de Daniel Orozco de elegir a Martín Bustos?

Yo creo que fue una decisión individual, nunca la charló colectivamente. Lo de Martín nos enteramos por una foto, por un posteo. Ya hacía tiempo que había armado otro equipo, nosotros seguíamos funcionando por una responsabilidad institucional.

Se armó un municipio paralelo, por decirlo de una manera, y ahí se tomaban las decisiones. Ahí se tomó la decisión de irse de Cambia Mendoza sin consultar a las personas que veníamos trabajando con él desde hacía siete años. Eso es falta de coherencia, falta de liderazgo, falta de capacidad de trabajo en equipo.

- ¿Cuáles son tus propuestas?

Lo primero que hay que hacer es hay que ordenar al municipio porque ha entrado en un caos. Eso lleva a la paralización de la que estamos hablando. Y hay que empezar por la casa, digamos. Y ordenar es bajar un 70% la planta, el staff funcional, los políticos, de 200 a 60. Creemos que se puede seguir bajando.

Hay que ordenar y jerarquizar el rol del empleado municipal. Y eso va a devenir en buenos servicios hacia el vecino, claramente. Es el único municipio que tiene 200 funcionarios. Estamos hablando de sueldos promedio de 700 mil pesos. Todo ese ahorro que generemos con esta reducción la vamos a volcar en inversión pública.

La insignia de mi gestión va a ser el parque industrial. Quiero dar un buen golpe de efecto y una buena obra en el parque industrial para que las empresas que estén ahí puedan prestar mejores servicios. Y así tomar más gente para poder generar empleo. Sería un polo de generación de trabajo muy importante. Hay que generar un buen clima de negocios en el departamento de Las Heras para que la gente venga a invertir.

Quiero hacer una política pública que fortalezca las primeras infancias, teniendo en cuenta que si tenemos un niño de 0 a 4 años que se desarrolla y se educa en un ámbito confortable, con mayor contención y está bien nutrido, el día de mañana va a ser un adulto con mayor posibilidad, mayor oportunidad y un ciudadano que tenga mayor responsabilidad a la hora de integrarse a la sociedad.

También me voy a involucrar en el tema de la seguridad, por más que sea jurisdicción de la provincia. Quiero asumir la responsabilidad y trabajar articuladamente con el próximo gobernador, que seguro va a ser Alfredo Cornejo, que es una persona avesada en el tema. Correrse de los temas que son de la agenda de la ciudadanía no está en mi decisión, quiero ser el protagonista de la solución de los problemas de la gente,

- ¿Cómo fue tu recorrido dentro del municipio?

Fui jefe de gabinete y luego se fusionó ese área con la Secretaría de Gobierno, también estuve en la secretaría de Hacienda. En la primera gestión, de 2015 a 2019, tuve mucho protagonismo en todas las áreas en las que estuvo y siento que esa responsabilidad que asumí la llevé de buena manera.

Arrastrábamos un pasado bastante desgastado al principio, aunque no estaba como está ahora el municipio. Pudimos reactivarlo. Hicimos la obra de la plaza Marcos Burgos, renovación de 18 jardines maternales, que para mi de las que hicimos fue la más importante.