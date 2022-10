Fracasaron las negociaciones de Camioneros y el lunes empiezan paro nacional

Poco antes de la finalización de una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, Hugo Moyano había dicho que el sector patronal "se niega a reconocer lo que el trabajador merece", y advirtió que "si no dan el aumento" del 131% que reclama Camioneros "el lunes arrancamos con las medidas de fuerza", consistente en paros a nivel nacional.

"Hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que el trabajador merece", dijo Moyano y manifestó que "no quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que hicimos durante la pandemia, nunca dejaron de trabajar". En esa línea, sostuvo que "si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos con las medidas de fuerza" y remarcó que "vamos a demostrar que con los trabajadores no se juega".