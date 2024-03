Flor Destéfanis: "Es una Vendimia triste porque la gente lo está pasando mal"

"Si bien uno disfruta la Vendimia, creo que en el fondo es una Vendimia triste porque no escapa al contexto nacional a la gente que lo está pasando mal", dijo. "Si bien uno disfruta la Vendimia, creo que en el fondo es una Vendimia triste porque no escapa al contexto nacional a la gente que lo está pasando mal", dijo.

Flor Destéfanis.jpeg Flor Destéfanis en la previa de la Fiesta de la Cosecha. Foto: Cristian Lozano

Y agregó: "Lo que se está generando en el pueblo es una angustia muy grande, por la incertidumbre que genera este gobierno. Día tras día toman decisiones que nos cambian la vida, que no nos deja planificar. Hoy pensaste algo y mañana te aumenta el boleto, la nafta, los alimentos, los útiles, los servicios".

En términos generales, Destéfanis destacó que, debido a la situación nacional, Vendimia se vio afectada. "Todos nuestros carros son austeros, nuestras vendimias, estamos todos viviendo esto".

"Siempre digo que me gustaría que las cosas mejoren, que esté todo bien porque es lo que todos queremos, pero lamentablemente no lo vemos así", expresó Flor Destéfanis.

Lenguaje inclusivo, un distractor de las medidas de Javier Milei

Pese a la grave situación económica a la que se enfrentan los argentinos y mendocinos, Destéfanis repudió las nuevas medidas que prohíben el uso del lenguaje inclusivo.

desayuno de las reinas 2024, casa de fader, flor destefanis.jpg Foto: Yemel Fil

"Repudiamos todo tipo de distractores, como lo que surgió del lenguaje inclusivo, de la necesaria inclusión del género femenino. Yo soy la única intendenta mujer y hay que visibilizar que hay una sola en Mendoza. Hay que decir intendenta".

En este sentido, explicó que se trata de medidas distractoras frente a la grave realidad económica.

"Por ahí que nos digan eso cuando la gente se está muriendo de hambre es realmente decepcionante para quienes sí creyeron que esto iba a ser un cambio", finalizó.

