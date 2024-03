El mensaje de Julio Cobos a Milei: "La campaña terminó, ahora hay que administrar"

El diputado nacional por la Provincia de Mendoza , Julio Cobos , es uno de los radicales que se mantiene más alejado de Javier Milei , y no lo oculta. Este jueves volvió a cuestionar al presidente por e l conflicto con los gobernadores . " La campaña terminó, ahora hay que administrar ", le dijo.

Cobos estuvo presente en el Desayuno Real, uno de los eventos privados satélites a la Fiesta de la Vendimia . En contacto con la prensa, el ex gobernador se refirió a la tensión entre los gobernadores y Milei por la quita de fondos de Nación a las provincias.

"El presidente tiene una responsabilidad de administrar recursos provinciales e -indirectamente- municipales, porque vivimos en un país federal donde las provincias son las que coparticipan a la Nación, porque la riqueza se genera en las provincias. Los recursos son de las provincias y se le deja una parte de la Nación para que administre las políticas vinculadas a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la justicia federal", aclaró. Y disparó: "Estará o mal asesorado o no entiende cuál es el modelo del país que le ha tocado administrar".

Las expectativas sobre el discurso del 1 de marzo

Este viernes, Milei dará apertura a las sesiones ordinarias del Congreso, ocasión en la que dará un discurso. "Esperemos que el discurso de mañana constituya un punto de inflexión en su mandato, ya que lleva tres meses y la verdad que no ha tenido formas adecuadas para un país que estaba pidiendo a gritos consensos, políticas de Estado, que ya habíamos vivido ciertos comportamientos autoritarios con otros gobiernos y que el cambio implicaba más institucionalidad, más federalismo, más diálogos, mayores acuerdos. Entonces eso tiene que formar parte del cambio.

" Es un presidente que no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Tiene el 70% de la representación que dio la ciudadanía, que la hizo con otros espacios políticos, entonces él tiene que entender que la única manera es respetando esa representación, respetando la división de poderes y no confrontando".

"Muchas cosas se pueden conseguir convenciendo con buenos modales, de buena forma, siendo respetuosos, sin agravios, porque la campaña terminó y ahora hay que administrar", sostuvo Cobos.

"Administran los intendentes, los gobernadores y el presidente de la Nación. Así que no es buena esta confrontación permanente, porque hemos intentado ayudar de todas maneras con las legislaciones, con dos instrumentos muy complicados, que fueron el DNU y la ley Ómnibus. Nunca, en mi experiencia legislativa, he visto una condensación de leyes representadas tanto en un DNU como en una única ley.

Juntos por el Cambio no existe más"

En tanto, Julio Cobos se refirió a la alianza de la UCR y el PRO: "Todos estamos en un proceso de reformulación. El PRO es el que más problemas tiene, por estas idas y vueltas que hay, si forman un co-gobierno, si forman un bloque, si tienen dos líderes (Mauricio Macri y Javier Milei)... creo que esas cosas entorpecen la relación, porque el liderazgo tiene que ser uno solo, el del presidente de la Nación".

"Ya hemos vivido situaciones de doble comando y que no son aconsejables", dijo con relación al rol que está adquiriendo Macri en el gobierno nacional.

"Pueden haber bloques parlamentarios más afines, o a lo mejor un interbloque, pero lo cierto es que Juntos por el Cambio, como fue concebido en su oportunidad, no existe más", advirtió el diputado nacional.

"Tenemos buena relación con el PRO, hay muy buena relación entre los gobernadores. Tratamos de unificar una postura, pero lo cierto es que estamos atravesando todo una situación complicada, incertidumbre. A lo mejor en los próximos meses se va decantando, a ver en qué termina cada espacio", evaluó.