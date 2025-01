Finalizó la reunión del PRO: desde el partido decidieron votar a favor de la suspensión de las PASO. 

El ex presidente Mauricio Macri , encabezó esta tarde la cumbre de la Mesa Ejecutiva del PRO en Buenos Aires para definir una postura frente a la agenda legislativa para las sesiones extraordinarias. La reunión tuvo lugar la sede nacional del partido en la calle Balcarce.

Al finalizar el encuentro, alrededor de las 17:30 horas, el PRO dio a conocer que acompañará la suspensión, pero no la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO ) que promueve Javier Milei . También dialogaron sobre una posible alianza con La Libertad Avanza.

“Hay más consenso para la suspensión que para la eliminación. Incluso hay un proyecto que propone que si no hay competencia no hay PASO, pero también hay cuestiones que fomentan la participación”, remarcó Torres.

Torres también hizo énfasis en: “Y si no hay acuerdo, hay que desdramatizar. Lo peor que puede pasar es que vayamos separados. Pero eso es la democracia. Podemos apoyar algunos proyectos y no otros”. Y sentenció: “La mesa tiene que ser de trabajo, no de rosca política”.

Además, el PRO promueve la suspensión, en espejo con lo que Jorge Macri promovió para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que podría extenderse al ámbito nacional. En el Congreso, el partido planea respaldar esta propuesta, que forma parte del temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.

La decisión de Mauricio Macri de interrumpir sus vacaciones para liderar esta cumbre refleja el apuro del PRO para fijar una posición sobre la relación con el Gobierno y concretar un acuerdo con los libertarios. Mientras tanto, sostiene la idea de que el PRO tendrá candidatos propios en todas las provincias.

Qué ocurrirá con una posible alianza con LLA

Por un lado, Macri asume que el PRO tiene su suerte atada a la de Milei. Conoce la potencia electoral del Gobierno y ve la presión que dirigentes territoriales y referentes de su partido le ejercen para caminar en ese sentido.

Por su parte, Jorge Macri plantea dudas sobre cómo concretar un acuerdo en este territorio, dado que han adoptado una postura más confrontativa en su territorio que en otras provincias.

Esta dinámica genera tensiones, ya que Milei afirmó que cualquier alianza debe ser integral: “Vamos juntos en todos lados o si no iremos separados”, definió el Jefe de Estado.