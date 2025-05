"Fin de ciclo" y "rosario de promesas", las críticas opositoras al discurso de Cornejo

Quien salió con los tapones de punta fue la senadora nacional de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti . La legisladora no ahorró críticas y aseguró que el mandato de Cambia Mendoza en la Provincia es “ciclo terminado” .

“No hay resultados, no hay obras emblemáticas, no hay mejoras en los indicadores sociales. Lo único que lideramos los mendocinos son los rankings de pobreza, indigencia y salarios bajos”, disparó. Y agregó: “Los médicos, los docentes, los empleados públicos y hasta los privados hoy están bajo la línea de pobreza. El discurso de Cornejo se podría haber mandado por WhatsApp, no ameritaba este despliegue institucional”.

También cuestionó el vínculo del gobernador con el presidente Javier Milei. “Ver arrodillado a Cornejo con Milei, después de todo lo que ha perdido Mendoza por decisiones del gobierno nacional, muestra claramente que busca un lugar en la lista de La Libertad Avanza. Eso confirma que este ciclo ya terminó”, aseguró.

1 de mayo de 2025, Anabel Sagasti senadora nacional partido justicialista, apertura sesiones ordinarias, legislatura Foto: Cristian Lozano

Flor Destéfanis: “Falta territorio y sobran anuncios que no llegan”

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, coincidió en que el discurso de Cornejo refleja un desgaste del oficialismo. “Yo creo que sí, que estamos viendo el fin de una era. El gobernador hablaba del 2024 en adelante como si no hubiera gobernado antes. Van casi 12 años de gestión radical, y la gente no vive mejor que hace una década”, afirmó.

Destéfanis fue particularmente crítica con la situación de la salud pública en su departamento. “Habló de 12 ambulancias nuevas, pero en Santa Rosa no hay oftalmólogo, no hay neurólogo, y el psiquiatra atiende una vez a la semana con 10 turnos. El Hospital de Santa Rosa está fuera del servicio coordinado de emergencias, y la ambulancia más nueva es de 2015”, detalló.

Para la jefa comunal, los municipios están suplantando falencias estructurales de la provincia. “Los caminos rurales, las rutas ganaderas están abandonadas. El gobernador debería bajar más al territorio antes de pintar una Mendoza ideal que no existe”, señaló.

1 de mayo de 2025, Edgardo González intendente Lavalle, Flor Destefanis Santa Rosa, Celso Jaque Malargüe, Legislatura, asamblea Foto: Cristian Lozano

Mercedes Llano: “Fue un glosario de microanuncios sin reformas de fondo”

Desde La Libertad Avanza, la legisladora Mercedes Llano consideró que el discurso fue superficial. “Fue un glosario de microanuncios en línea con su idea de la ‘revolución de lo sencillo’, pero lo que necesitamos son reformas estructurales. No hubo propuestas de fondo para enfrentar la inseguridad, cuando Mendoza es la tercera provincia más insegura en términos de robo”, analizó.

Llano también cuestionó la intervención estatal en áreas productivas. “El Estado está jugando a ser empresario con empresas como Impulsa, cuando debería enfocarse en sus funciones esenciales. Se desvían recursos de las prioridades básicas, y eso se nota”, expresó.

Además, alertó que si se consolida una alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el Partido Demócrata –del cual es afiliada- podría quedar afuera. “Nuestra visión es ideológicamente irreconciliable con la de Cornejo. Él impulsa un modelo populista, intervencionista y progresista. Nosotros creemos en un liberalismo puro, y eso no puede convivir en la misma coalición”, sentenció.

1 de mayo de 2025, Mechi Llano diputada, Álvaro Martínez Libertad Avanza, asamblea legislativa Foto: Cristian Lozano

Armando Magistretti: “Cornejo zigzaguea según su conveniencia”

En esa misma línea, el presidente del PD, Armando Magistretti, aseguró que sería “muy difícil” acompañar una alianza con Cornejo y el radicalismo. “Sería una coalición contra natura. Cornejo ha ido mutando según su conveniencia: apoyó al kirchnerismo, después a (Mauricio) Macri, luego se distanció, ahora coquetea con Milei. Es zigzagueante y poco confiable desde el punto de vista ideológico”, apuntó.

Para el legislador provincial, el Gobernador lanzó promesas que debieron haberse cumplido en su primer mandato. “Anuncia cárceles, hospitales, acueductos, pero no puede rendir cuentas del año pasado. No hubo gestión, solo promesas”, dijo. Y lanzó una crítica más general: “Hoy Cornejo lanza su gobierno después de 17 meses. Es como si recién ahora arrancara, cuando en realidad su ciclo político muestra claros signos de agotamiento”.

senadores, legislatura, camara de senadores, bloques, Armando Magistretti.jpg Foto: Yemel Fil

Emir Andraos: “Faltó hablar de deporte y hay muchas obras pendientes”

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, adoptó un tono más moderado, pero también remarcó ausencias en el discurso. “Me pareció interesante la atención que se le va a prestar a la salud mental, sobre todo en adolescentes. Nosotros venimos trabajando eso en el departamento. Pero me hubiese gustado escuchar algo sobre deporte, que también es una herramienta muy importante y no se mencionó”, señaló.

Andraos pidió mayor federalismo y más fondos para obras públicas nacionales que están paralizadas. “Hay muchas obras pendientes, sobre todo en educación y turismo. Si bien hemos logrado reuniones con funcionarios provinciales, los municipios muchas veces quedamos solos ante la falta de recursos nacionales”, explicó.

Sobre la situación del transporte, opinó: “Está bien ampliar el sistema SUBE, pero también hay que ampliar recorridos. Muchos estudiantes dejaron de estudiar por la falta de transporte, sobre todo en zonas rurales. No se trata solo de pagar el boleto con tarjeta, sino de garantizar conectividad real”.

1 de mayo de 2025, Emir Andraos, intendente Tunuyan, Hebe Casado vice, Legislatura, asamblea Foto: Cristian Lozano

Omar Félix le respondió a Alfredo Cornejo por el financiamiento del gasoducto del Sur

Fue uno de los grandes ausentes en la Legislatura, junto a su hermano Émir (presidente del PJ en Mendoza). Sin embargo, el intendente de San Rafael Omar Félix le respondió a Cornejo a través de redes sociales, en cuanto al compromiso del Gobernador de que la Provincia financiará la conclusión de la obra del gasoducto del Sur (unos $4.400 millones).

“Luchamos solos contra la Nación para avanzar con el gasoducto del Sur, por falta de acompañamiento del gobernador. Estaremos agradecidos de recibir los fondos para la segunda etapa de la obra, que prevé poder conectar al distrito de la villa 25 de Mayo y de Monte Comán”, señaló el jefe comunal sureño.

La semana pasada, Félix había convocado al Gobernador a "sentarse" en una mesa de diálogo en la que se selle un convenio sobre el financiamiento. Por entonces, el jefe comunal anticipó que, en caso de que no llegasen los fondos desde la Provincia, se avanzaría con recursos propios.