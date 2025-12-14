14 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Gobierno Nacional

Federico Sturzenegger: "La transformación del Estado es una reconstrucción moral"

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger afirmó que el proceso impulsado por el Gobierno apunta a un cambio cultural profundo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Por Sitio Andino Política

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que el proceso de desregulación que impulsa el Gobierno Nacional apunta a un cambio cultural profundo y no solo a la eliminación de normas, y sostuvo que la transformación del Estado representa “una reconstrucción moral”.

Sturzenegger planteó que durante décadas la Argentina quedó atrapada en un entramado normativo excesivo que no promovía el desarrollo, sino que “parecía diseñado no para ayudar, sino para vigilar, frenar y domesticar la energía creativa del país”.

El funcionario explicó que el país enfrentó dos batallas simultáneas: una normativa y otra cultural. “La verdadera batalla no es normativa, es cultural”, afirmó, y agregó que ningún cambio estructural puede sostenerse en el tiempo sin una transformación en la forma de pensar de la sociedad.

“Desregular no fue remover controles caprichosamente. Fue sacarle el lastre a un país que había olvidado cómo correr”, expresó Sturzenegger, al tiempo que describió un sistema que naturalizó “lo absurdo: pedir permiso para pedir permiso”.

Sturzenegger sostuvo que “la casta política, empresarial y sindical supo administrar ese universo discrecional donde el estancamiento era negocio para pocos y tragedia silenciosa para muchos”.

Federico Sturzenegger: “cuando uno libera la energía de la sociedad, la sociedad responde”

El ministro afirmó que la libertad genera incomodidad, pero resulta necesaria para el desarrollo. “La libertad incomoda. La autonomía genera vértigo cuando uno vivió años apoyado en un andamiaje artificial”, indicó, y advirtió que liberar al país implica romper con esa lógica.

Sturzenegger insistió en que “la transformación del Estado no es un recorte: es una reconstrucción moral”, afirmó, y agregó: “Desregular no es abrir la puerta al caos; es cerrar la puerta a la arbitrariedad”.

El ministro expresó que “cuando uno libera la energía de la sociedad, la sociedad responde”, y destacó la aparición de proyectos, creatividad e inversión en sectores que antes estaban paralizados por la burocracia.

Finalmente, subrayó el rol del presidente Javier Milei en la orientación del proceso y concluyó que “Argentina dejó de caminar en círculos”.

