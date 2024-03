¿Fátima Flórez y Javier Milei están separados?: los detalles

Según Karina Mazzocco, conductora del programa, la ausencia de Fátima en un evento crucial para Milei desató el rumor de una infidelidad. "Ella no se presentó en un evento que fue el más importante de su novio, con el discurso en la apertura del Congreso. No estaba su novia. Era un día clave y ella no fue", destacó Mazzocco, agregando la explosiva acusación de infidelidad.