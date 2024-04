Escándalo en el canal oficialista Diputados TV: una periodista fue censurada en vivo.

El escándalo ocurrido este miércoles en torno a la conformación de la Comisión de Juicio Político, se sumaron nuevas polémicas, esta vez vinculadas con un acto deliberado de censura durante una transmisión en vivo del canal oficial Diputados TV. Mientras una periodista explicaba en detalle la interna que protagonizaron Oscar Zago, ex jefe del bloque oficialista, y Martín Menem, súbitamente fue interrumpida por el auricular y aclaró: “Ah, bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político".