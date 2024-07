Ernesto Sanz: "Hay que seguir con la lucha antigranizo"

En una entrevista con TVA, el ex intendente sanrafaelino y legislador nacional sostuvo que llegó al departamento para "felicitar" a Molero. "Ha tomado una decisión muy valiente. Frente a la decisión del Gobierno provincial de terminar con el sistema, ha asumido un rol en el que se ha puesto al frente ", expresó.

" El sistema tiene que ser una transición hasta llegar a un punto de tener un buen seguro agrícola . Tiene que haber una conjunción del sistema, el seguro y también la tela, pero por más crédito que haya, el pequeño productor no tiene posibilidad de acceder a la tela", consideró.

Lucha antigranizo.jpg El dirigente radical Ernesto Sanz se refirió a la lucha antigranizo durante su visita a General Alvear. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El análisis de Ernesto Sanz sobre la coyuntura nacional

Sanz también habló sobre el gobierno de Javier Milei y la situación política general. "Es un momento muy especial de la vida de la Argentina. El chip de la dirigencia política tradicional siempre pensó en un bipartidismo y ahora apareció una tercera fuerza muy especial", manifestó.

"No hay que fijarse tanto en las noticias vinculadas a los agravios, sino que en ese clima de cambio meta la mando hasta el fondo y cambie. También hay que pedirle a la dirigencia política que no gobierna, entre los que me incluye, que prepare una alternancia", sostuvo.