Emir Andraos: "Tunuyán necesita resetearse en la convivencia política"

El intendente electo confesó que "nunca había visto oportunidades" para él en la política y que incluso "desconocía el ámbito político". "Llegó la cercanía con Martín al trabajar en Deportes y poco a poco fui aprendiendo. Siempre digo que lo más difícil en una posición política es ser justo, porque uno tiene que definir qué hace con esa cantidad de dinero que dispone y cómo la administra".

Y agregó: "Soy un sobreviviente de la política. No me sentía un buen candidato porque no venía la política, porque no tenía carrera, porque no era un tipo netamente social, que integraba a uniones vecinales, clubes. Tenía muchos amigos, muchos grupos amigos, pero la vida institucional mía era escasa digamos. Yo soy un ejemplo de que se puede dar la oportunidad; a aquellos que tienen duda o que creen que el ambiente es muy hostil, bueno hay oportunidades".

"Tunuyán necesita resetearse"

En diálogo con TVA Valle de Uco, el nuevo intendente destacó que uno de los problemas que tiene el departamento es la agresión política por redes sociales.

"Esto lo vengo hablando hace mucho tiempo, incluso con dirigentes de la oposición de Tunuyán. Hay que hacer un parate. Tunuyán necesita resetearse en la convivencia política con la oposición porque este daño producido a través de las redes sociales, Facebook y las noticias falsas aleja a mucha gente".

Por su parte, una de las medidas que pretende llevar a cabo durante su gobierno municipal es convertir a Valle de Uco en una marca con gran presencia nacional. "Definir a Tunuyán como un polo de desarrollo importante en la educación, en el Turismo. Se viene trabajando fuertemente desde la Dirección de Turismo con la sinergia de Valle de Uco, incorporando políticas en conjunto para que tenga una fortaleza como como la viene logrando Patagonia, por ejemplo".

Tunuyán, Emir Andraos, Intendente electo, habló sobre las elecciones y el Tunuyan que viene

Con respecto a la educación, Emir Andraos puntualizó en la necesidad de "generar convenios para el dictado de carreras superiores".

"Tenemos que seguir avanzando con este ritmo, no podemos detenernos. La verdad que nos merecemos seguir siendo siendo lo que somos: un pueblo pujante con una gran transformación", finalizó.