Emir Andraos juró como el nuevo intendente de Tunuyán

image.png

Andraos se refirió a este momento comentando que: "Agradecido a toda la gente que nos ha acompañado en este hermoso acto, muy emocionado y muy contento de poder jurar y continuar un proyecto y la responsabilidad que me hado todo un pueblo, voy a trabajar todos los días junto a un gran equipo que me acompaña, una familia que me apoya y me banca, con todo eso creo que vamos a lograr poder salir adelante a pesar de las crisis y este panorama un poco incierto aunque tengo toda la fe de que vamos a poder llevarlo adelante".