Elecciones 2026 en San Rafael: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Rafael.

El 22 de febrero se eligen a quiénes integrarán el Concejo Deliberante de San Rafael por los próximos 4 años.

 Por Cecilia Zabala

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Rafael en estas elecciones 2026.

En el caso de San Rafael, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Pero, además, en San Rafael se votará por los convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Carta Magna del departamento, luego de que se aprobara la Autonomía Municipal.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael

El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del PJ, 5 de CM y 1 del Partido Libertario.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).

Mientras que seguirán en sus bancas Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de San Rafael

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

  • Juan Pablo Vignoni

  • María Valentina Sánchez

  • Romina Gisel Giraudo

  • Francisco Meardi

  • Paula Luciana Pérez

  • José Luis Guardia

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

  • Evelina Martos

Frente Verde (Partido Verde + Libres del Sur)

  • Fabiola Edith Carrión

Partido Justicialista – San Rafael en Marcha. La lista que responde al intendente Omar Félix

  • Francisco Perdigues

  • Sol Indiveri

  • Anabel Lucero

  • Alejandro Correa

  • Luciana Fernández

  • Juan José Gassman

La lista oficialista en San Rafael (PJ).

San Rafael Futuro (kirchnerismo)

  • Marcos Alberto Martínez

Candidatos a convencionales

Además de concejales, los sanrafaelinos también elegirán los convencionales que tendrán a su cargo redactar la Carta Orgánica. Los comicios se llevan a cabo el mismo 22 de febrero. Los candidatos son:

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • De Pedro Buttini, Nicolás
  • Vergani, Viviana Beatriz
  • Gómez, María Fernanda
  • Altamiranda, Luis Gonzalo
  • Buscemi, Martín Javier
  • Eraso, Ana Elisa
  • Tala, Nahir
  • Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
  • Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
  • Tercero, Diego Luis
  • Giachero, Carlos Gustavo
  • Castro, Sofía Florencia
  • Mañas, Raulina Elizabeth
  • Espuri, Jonathan
  • Bernues, Francisco Samuel
  • Ceschín, Nerea
  • Zabalegui, María Paulina
  • Zapata, Pablo Ezequiel
  • De Nevreze, Leandro Gastón
  • Juárez, Sandra Viviana
  • Amerio, Luciana
  • Godi, Héctor Nicolás
  • Sat Labiana, José
  • Galeno, Claudia Amanda.

Partido Justicialista

  • Emir Félix
  • Cristina Da Dalt
  • Alfredo Juri Stica
  • Marcelo Serrano
  • Paula Fuentes
  • Renzo Gili
  • Sara Gil
  • Alberto Alzaa
  • Carina Bordón
  • Juan Fernández
  • Paola Calle
  • Juan Ángel Vázquez
  • Roxana Ruiz
  • Paulo Campi
  • María Paz Sotelo
  • Gustavo González
  • Patricia Zárate
  • Matías Virulón
  • Cinthia Krutzfeld
  • Mariano Cámara
  • María Eugenia Martínez
  • Carlos Maunás
  • Andrea Mattacota

San Rafael Futuro (kirchnerismo)

  • Nadir Yasuff
