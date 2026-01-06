Elecciones 2026 en San Rafael: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se eligen a quiénes integrarán el Concejo Deliberante de San Rafael por los próximos 4 años.

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Rafael en estas elecciones 2026 .

El intendente de San Rafael , decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; por lo que la próxima cita con las urnas en ese departamento será el domingo 22 de febrero , al igual que Santa Rosa, Maipú, La Paz, Luján de Cuyi y Rivadavia.

Medios Andinos CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad

Apertura de temporada San Rafael inicia el año con un 60% de ocupación turística

En el caso de San Rafael, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Pero, además, en San Rafael se votará por los convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Carta Magna del departamento, luego de que se aprobara la Autonomía Municipal.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael

El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del PJ, 5 de CM y 1 del Partido Libertario.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).

Mientras que seguirán en sus bancas Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de San Rafael

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

Juan Pablo Vignoni

María Valentina Sánchez

Romina Gisel Giraudo

Francisco Meardi

Paula Luciana Pérez

José Luis Guardia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/2007614402963632593&partner=&hide_thread=false De cara a las #Elecciones del 22 de febrero



Presentamos a los candidatos de la UCR en San Rafael para conformar la alianza del @FrenteCambiaMza:



Juan Pablo Vignoni

Romina Giraudo pic.twitter.com/HwPUl3IJSL — UCR Mendoza (@ucrmendoza) January 4, 2026

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

Evelina Martos

Frente Verde (Partido Verde + Libres del Sur)

Fabiola Edith Carrión

Partido Justicialista – San Rafael en Marcha. La lista que responde al intendente Omar Félix

Francisco Perdigues

Sol Indiveri

Anabel Lucero

Alejandro Correa

Luciana Fernández

Juan José Gassman

candidatos san rafael La lista oficialista en San Rafael (PJ).

San Rafael Futuro (kirchnerismo)

Marcos Alberto Martínez

Candidatos a convencionales

Además de concejales, los sanrafaelinos también elegirán los convencionales que tendrán a su cargo redactar la Carta Orgánica. Los comicios se llevan a cabo el mismo 22 de febrero. Los candidatos son:

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

De Pedro Buttini, Nicolás

Vergani, Viviana Beatriz

Gómez, María Fernanda

Altamiranda, Luis Gonzalo

Buscemi, Martín Javier

Eraso, Ana Elisa

Tala, Nahir

Fuentes Riva, Guillermo Alfredo

Ferreyra Dolly, Mónica Teresa

Tercero, Diego Luis

Giachero, Carlos Gustavo

Castro, Sofía Florencia

Mañas, Raulina Elizabeth

Espuri, Jonathan

Bernues, Francisco Samuel

Ceschín, Nerea

Zabalegui, María Paulina

Zapata, Pablo Ezequiel

De Nevreze, Leandro Gastón

Juárez, Sandra Viviana

Amerio, Luciana

Godi, Héctor Nicolás

Sat Labiana, José

Galeno, Claudia Amanda.

Partido Justicialista

Emir Félix

Cristina Da Dalt

Alfredo Juri Stica

Marcelo Serrano

Paula Fuentes

Renzo Gili

Sara Gil

Alberto Alzaa

Carina Bordón

Juan Fernández

Paola Calle

Juan Ángel Vázquez

Roxana Ruiz

Paulo Campi

María Paz Sotelo

Gustavo González

Patricia Zárate

Matías Virulón

Cinthia Krutzfeld

Mariano Cámara

María Eugenia Martínez

Carlos Maunás

Andrea Mattacota

San Rafael Futuro (kirchnerismo)