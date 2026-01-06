Elecciones 2026 en San Rafael: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Rafael en estas elecciones 2026.
En el caso de San Rafael, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Pero, además, en San Rafael se votará por los convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Carta Magna del departamento, luego de que se aprobara la Autonomía Municipal.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael
El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del PJ, 5 de CM y 1 del Partido Libertario.
De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).
Mientras que seguirán en sus bancas Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).
Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de San Rafael
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)