Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Malargüe

Debate de candidatos a concejales en Malargüe.

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Malargüe .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

En el caso de Malargüe se eligieron legisladores del Cuarto Distrito Electoral, y cinco de los diez concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 42.14% obtiene 3 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 27.57% obtiene 1 escaños.

El partido Frente Verde con 15.09% obtiene 1 escaños.

El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 4.15% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 3.14% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora Fuerza Política con 2.85% obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los Jubilados con 2.73% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 2.06% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Malargüe

El concejo malargüino tiene 10 bancas: 4 del PJ, 2 de CM, 1 de la UCR Independiente, 1 de LUM, 1 de Reconstruyendo Malargüe y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovará 1 banca de CM (Viviana Mosca), 1 de la UCR Independiente (Martín Palma), 1 del PJ (Rodrigo Hidalgo), 1 de Reconstruyendo Malargüe (Silvina Camiolo) y 1 del Bloque Encuentro (Francisco Parada).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Pablo Villaruel (Cambia Mendoza), Pablo Cabrera (Partido Justicialista), Emilce Mansilla (Partido Justicialista), Magali Acosta (Partido Justicialista) y Elizabeth González (La Unión Mendocina).

Así quedó el Concejo Deliberante de Malargüe

Quiénes son los nuevos concejales de Malargüe

Daniel Martínez, Carla Antonella Casado y Laura Cecconato por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Edgardo David Guzmán por Fuerza Justicialista Mendoza.

Silvina Camiolo por el Frente Verde.