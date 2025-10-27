Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Malargüe

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Malargüe.
En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.
El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 42.14% obtiene 3 escaños.
El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 27.57% obtiene 1 escaños.
El partido Frente Verde con 15.09% obtiene 1 escaños.
El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 4.15% obtiene 0 escaños.
El partido Frente Libertario Demócrata con 3.14% obtiene 0 escaños.
El partido Protectora Fuerza Política con 2.85% obtiene 0 escaños.
El partido Partido de los Jubilados con 2.73% obtiene 0 escaños.
El partido Frente de Izquierda con 2.06% obtiene 0 escaños.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Malargüe
El concejo malargüino tiene 10 bancas: 4 del PJ, 2 de CM, 1 de la UCR Independiente, 1 de LUM, 1 de Reconstruyendo Malargüe y 1 de Encuentro.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovará 1 banca de CM (Viviana Mosca), 1 de la UCRIndependiente (Martín Palma), 1 del PJ (Rodrigo Hidalgo), 1 de Reconstruyendo Malargüe (Silvina Camiolo) y 1 del Bloque Encuentro (Francisco Parada).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Pablo Villaruel (Cambia Mendoza), Pablo Cabrera (Partido Justicialista), Emilce Mansilla (Partido Justicialista), Magali Acosta (Partido Justicialista) y Elizabeth González (La Unión Mendocina).
Así quedó el Concejo Deliberante de Malargüe
Quiénes son los nuevos concejales de Malargüe
Daniel Martínez, Carla Antonella Casado y Laura Cecconato por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
Edgardo David Guzmán por Fuerza Justicialista Mendoza.