Elecciones 2023: Malargüe, el único que "salvó la ropa" del peronismo

El peronismo de Mendoza, que en las elecciones 2023 de este domingo se presentó como Frente Elegí, no tuvo una buena jornada. No sólo que fue desplazado al tercer lugar, sino que lejos estuvo en la discusión en la mayorías de los once departamentos que elegían intendente y concejales. Sólo en una comuna logró "salvar la ropa" en la jornada: Malargüe, donde su candidato se impuso cómodamente.