El PRO no acompañará el proyecto para limitar a los DNU

El PRO definió esta tarde que no dará quórum este martes en la sesión que los bloques opositores impulsan en la Cámara de Diputados para reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, al advertir que "no pondrán en riesgo la gobernabilidad".

"Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo", señaló el PRO después de una reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó el ex presidente Mauricio Macri.