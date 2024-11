El polémico caso por el que Villarruel dijo que "combatirá" la ideología de género

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " #CÓRDOBA | POLÉMICA CON UN CASO JUDICIAL Gabriel Fernández tenía muchas denuncias de maltrato y violencia de género. Fue preso hace 10 años. En medio de ese largo proceso anunció que se autopercibía mujer y debía ser tratada como tal. Fue entonces cuando se registró una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Según cuenta Infobae, volvió a la cárcel con nuevas imputaciones y, alojada en un pabellón de mujeres, violó a una interna que quedó embarazada. La #Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También dispuso su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad pero no se ponga en peligro a otras internas. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió dicho medio. “Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo #LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, dijeron los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba."

