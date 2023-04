El Partido Verde ya definió su fórmula para la gobernación

Por su parte, el compañero de fórmula expresó: “La familia mendocina está endeudada, no hay trabajo, los jóvenes se están yendo a vivir a otros lugares porque sienten que aquí no tienen futuro, que Mendoza está estancada, nosotros proponemos transformar esta realidad, sabemos lo que hay que hacer porque estamos en la calle con los vecinos, las vecinas, caminando los barrios no solamente en años electorales, sino siempre que la familia mendocina nos convoca para hacerlo, no concebimos la política detrás de un escritorio, sino en contacto con la realidad de la gente todos los días. No podemos esperar resultados distintos si nos siguen gobernando los mismos de siempre por eso con coherencia y convicción hemos asumido el desafío de buscar llevar adelante un plan de gobierno para Mendoza"