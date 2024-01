El particular festejo de fin de año del ministro Luis Petri

Por ello, para despedir el año, el funcionario oriundo de San Martín optó por una celebración particular, junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez . Ambos festejaron la llegada del Año Nuevo junto a la guardia del Colegio Militar .

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fluispetri%2Fstatus%2F1741690922008461622&partner=&hide_thread=false No olvidaremos este Año Nuevo que compartimos junto a la guardia del Colegio Militar. Les expresé el reconocimiento y el saludo del Presidente @JMilei. Cenar y brindar con ellos es algo que quedará siempre en nuestro corazón. pic.twitter.com/oAfKX2KbFH — Luis Petri (@luispetri) January 1, 2024

Los mensajes de fin de año de Milei y Villarruel

Horas antes, por su parte, el presidente Javier Milei difundió un video en sus redes sociales donde extendió sus saludos a la población y manifestó que Dios "bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

"Deseo para este nuevo año que la dirigencia política abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita", expresó el Jefe de Estado.

Mensaje de fin de año del presidente Javier Milei

En tanto que la vicepresidenta Victoria Villarruel reconoció el "enorme esfuerzo que hacemos los argentinos para salir adelante, pero vamos a retribuir su confianza y sacrificio destinando todas nuestras energías a lograr que Argentina se ponga de pie".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1741569683231314101&partner=&hide_thread=false ¡Feliz Año Nuevo! Soy consciente del enorme esfuerzo que hacemos los argentinos para salir adelante, pero vamos a retribuir su confianza y sacrificio destinando todas nuestras energías a lograr que Argentina se ponga de pie. Desde lo personal, quiero agradecerles el inmenso honor… pic.twitter.com/SBxr3jlFdu — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 31, 2023

"Desde lo personal, quiero agradecerles el inmenso honor que me dieron al elegirme Vicepresidente, el cariño que me dispensan en cada lugar donde me ven y el apoyo para todos los que formamos parte del gobierno. Mi copa a las 12 se levanta por los argentinos para que el 2024 sea un año donde todos tengan pan y trabajo", expresó en su cuenta de la red social X.