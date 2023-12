El mensaje de Javier Milei: aprobar la Ley Ómnibus o vivir una "catástrofe de proporciones bíblicas"

El presidente Javier Milei pidió a la dirigencia que "abandone las anteojeras ideológicas" y que respalde el proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso , y consideró que si esa iniciativa no se aprueba en el parlamento, el país afrontará "una crisis de proporciones bíblicas", al ofrecer un mensaje de fin de años al pueblo argentino.

"Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia y evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes del gobierno. El espíritu de la ley es volver a ser un país libre, con un Estado limitado, que actúa en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Un país donde se respeta el orden público, un país donde la política no se sirve a la ciudadanía, sino que está al servicio de ella. Donde cada uno es libre de trabajar, producir, emplear, comerciar, importar y exportar como considere mejor, no como le dicta un burócrata desde una oficina gubernamental. ¿Quién puede preferir el país devastado de hoy por sobre el país próspero que proponemos nosotros?", inquirió el Jefe de Estado.

milei.jpg

"En pocas semanas, cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores de la nación se van a encontrar ante dos opciones, ¿podrán rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos ha empobrecido? ¿O podrán aprobar la ley para hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad? A lo largo del último año he entablado con los argentinos un código de honor: es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Y a pesar de que no les prometí un camino repleto de rosas, sino uno de esfuerzo y sacrificio, la gran mayoría de los argentinos me correspondieron con su voto", sumó.

Sobre el cierre, Milei señaló: "Voy a insistir con una verdad dura que he dicho muchas veces. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros, pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas. Evitar ese futuro catastrófico al cual nos llevaron depende de todos".