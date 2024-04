El oficialismo quedó al límite y tuvo que recurrrir al desempate de Hebe Casado

La vicegobernadora Hebe Casado tuvo que desempatar la votación, algo que no sucedía hace 12 años.

Esta semana la Legislatura Mendoza dejó ver el ajustado margen con el que se mueve el oficialismo . El gobernador Alfredo Cornejo cuenta en el Poder Legislativo con una mayoría que depende de que no suceda ningún imprevisto ni nadie se revele . Así quedó demostrado este martes, cuando la vicegobernadora Hebe Casado tuvo que desempatar una votación por una senadora que no siguió a la tropa.

Legislatura Mendoza Plan de Salud de Cornejo: once de los 26 proyectos ya son ley

Legislatura Mendoza No se podrá fumar más en salas, balcones, patios y terrazas de casinos de Mendoza

El proyecto que elimina el bloqueo de títulos para los farmacéuticos no fue apoyado por la oposición y una senadora oficialista se abstuvo. Así, con los números justo, la vicegobernadora tuvo que desempatar, algo que no sucedía desde hacía más de 12 años, cuando el ex vicegobernador Carlos Ciurca se vio en la misma situación.