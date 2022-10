"El oficialismo no tiene los votos suficientes para modificar las PASO"

El saliente ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, desestimó la discusión por la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2023, al afirmar que el oficialismo no tiene "los votos suficientes como para modificar la Ley Electoral".

"Es una discusión sin sentido, porque las PASO se tienen que modificar con una ley y lo primero que tenemos que ver es si tenemos el número para modificarla. Como aparentemente los números para modificar la ley no los tenemos, no discutamos más algo que no va a poder ser puesto sobre la realidad", enfatizó Ferraresi.